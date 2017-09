El “Proyecto Cartele” de Noam Chomsky: pregunta por Santiago Maldonado

Por Maximiliano Sardi

Conocido por su activismo político como simpatizante del anarcosindicalismo, el intelectual se sumó al reclamo internacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado, con un cartel que se volvió viral.

Noam Chomsky se sumó este lunes al reclamo internacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Firmó una solicitada junto al cantautor cubano Silvio Rodríguez; el ex presidente paraguayo, Fernando Lugo; el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet; el sociólogo brasileño, Emir Sader y el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. Y también posó con un cartel que marcaba el primer mes de la desaparición forzada de Maldonado, tras el accionar de Gendarmería contra el Pu Lof de Cushamen, en Chubut.

La foto que se difundió en las redes sociales fue tuiteada por @NoamChomsky_es, “cuenta no oficial de Avram Noam Chomsky”, y algunos sospecharon de su autenticidad. Pero lo cierto es que “el más importante de los pensadores contemporáneos”, como lo festejó el New York Times, tiene más fotos con carteles por causas de derechos humanos en países del tercer mundo que Serafín Dengra videos motivacionales con la frase “Pura sangre, never pony”.

Y de hecho es muy activo en redes sociales, incluso antes del auge del Facebook y Twitter. Una canción de los españoles Astrud se burlaba ya hace diez años de su presencia online permanente: “Noam Chomsky se ha enamorado de ti, hace meses que Chomsky está loco por ti. No les coge el teléfono a los anarquistas, ni piensa jamás en el programa minimista, sólo quiere que le añadas en el messenger”, escribió en 2007 Manolo Martínez, líder de la banda.

El lingüista mutado en filósofo y opinólogo de lujo, señalado siempre como “prestigioso intelectual”, prestigia causas justamente desde la pátina que le otorga su oficina en el MIT (la universidad privada localizada en Cambridge), las canas y los libros en la biblioteca. Pero toca de oído en una infinidad de temas, y hasta Bono y León Gieco resultan en comparación, celebs-sponsors más creíbles.