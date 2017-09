Germán Palacios: “Hay que fumárselo a Macri porque ha sido elegido”

Cuando era adolescente, sus padres compraron un campo en Manzanares, partido de Pilar. Años después murió su papá y Germán Palacios se propuso que esos ombúes centenarios y eucaliptus siguieran siendo de la familia. Y así fue. Una casa de tranqueras abiertas en medio de un pueblo de pulperías. Hasta hace poco menos de dos décadas, que la fiebre de los countries convirtió la zona en tierra fértil para inversores y una constructora compró un terreno lindante al suyo. En lugar de las vacas que pastaban, apareció un alambrado electrificado y un cartel: “Picana eléctrica”. Intentó conversar con los dueños, se indignó y más tarde le encontró la vuelta: plantó un cerco vivo, montó una vía de ferrocarril e instaló tres vagones que rescató en un remate. “Poner un tren en paralelo a ese alambrado fue una barrera poética en respuesta a la tristeza que me generaba lo otro. Hoy las plantas crecieron y ha habido gente del country a los que el alambrado les ha dado una patada. Mi casa sigue siendo un lugar de referencia cultural, abierto e inclusivo. Yo chiflo, vienen todos y hacemos fiestas populares”. Habla con cadencia y aplomo, como si invitara a un viaje en el que el traqueteo va acomodando las palabras y las emociones. El 14 de septiembre estrenará “Temporada de caza”, ópera prima de Natalia Garagiola, que recibió múltiples premios nacionales e internacionales y que se verá en el Festival de San Sebastián.

Noticias: ¿Es selectivo con los proyectos que encara?

Germán Palacios: Siempre la oportunidad de elegir es agradable y necesaria. En este caso, me interesó la temática. La película trata el vínculo padre e hijo a través de un adolescente conflictuado y distante de ese padre.

Noticias: En el film se pone en juego cómo seguir después de una pérdida familiar. Su hermano mayor murió cuando usted tenía 9 años. ¿Tiene recuerdos vívidos?

Palacios: Convive conmigo… mi hermano Martín me llevaba cinco años, tenía toda la ascendencia de hermano mayor, la generosidad y el amor. Sufría una malformación cardíaca congénita por una enfermedad que tuvo mi madre en el embarazo. Lo operaron a los dos o tres años y, por segunda vez, a los doce. La decisión la tomó Martín. Someterse a esa operación le podía prolongar un poco la vida porque el problema se iba a complejizar a medida que creciera.

Noticias: ¡Qué mensaje tremendo ese de que crecer pude ser amenazante!

Palacios: Muy difícil. Recuerdo a mi hermano con una sensibilidad exquisita y un humor extraordinario. Compartí mucho con él. Jugaba al fútbol, no se privaba, no era temeroso, era valiente.

Noticias: ¿Qué le pasó a usted cuando él falleció?

Palacios: Fue el período más angustioso de mi vida y, gracias a la comprensión y confianza de mis padres, violentamente desarrollé una personalidad difícil de contradecir: cuando te confrontás con la muerte, todo se relativiza. La angustia me duró casi un año. Luego había que salir a resolver y tomé decisiones siendo muy chiquito. En ese momento, el deporte me salvó.

Pronto dejó de ser un gordito deprimido y pasó a formar parte de la Selección Nacional de Cadetes de Handball. Hasta que una lesión en la quinta vértebra lumbar a los 15 años lo expulsó de la cancha. Tuvo que apretar los dientes en un nuevo duelo.

Noticias: Fue otra muerte de lo promisorio.

Palacios: Sin duda, porque hubiera sido deportista. Fue también violento, crudo. El dolor físico me sacó de pista.

Noticias: ¿Se recuperó o lo arrastra?

Palacios: Me recuperé, sigo haciendo deporte. Tengo ese encadenamiento, en parte azaroso y en parte causal, de un destino; lo veo como un camino que se fue armando espontáneamente con acontecimientos puntuales que supe oír y que me llevó por un sendero que también elegí. Hay una melancolía que me va a acompañar hasta mi muerte, pero está contrarrestado con la alegría de vivir, es el yin y el yang. Lo bueno es tratar de ser genuino, no te podés disfrazar de otra persona.

Noticias: ¿Cómo es usted?

Palacios: Tengo interés en comunicarme, compartir y no quedar en soledad, que es lo que el sistema te propone. No soy individualista ni estoy a favor de lo que el capitalismo salvaje propone. Voy en busca de encontrarme con el otro y de construir.

Noticias: Ha dicho que como actor se considera un militante de un modo de concebir las cosas, ¿cómo lo describiría?

Palacios: Uno tiene que hacer lo que quiere. Cuando leo un proyecto, me gusta dar una devolución profunda, guste o no. Puedo hacerlo con la tranquilidad de que no voy a ofender a nadie y que, si terminamos trabajando, voy a poner lo mejor de mí, y a discutir si es necesario, pero nadie me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. No es diferente vivir que actuar.

Noticias: Usted promueve tranqueras abiertas en medio de una sociedad de rejas y cámaras, miedo y prejuicio, repliegue y extremismos.

Palacios: Si fuera presidente, sería en un sistema cooperativista. Mi sueño sería integrar, incluir. A mí me va bien, pero aspiro a que a mis compatriotas también les vaya bien y tengan oportunidades que les permitan una vida digna. Eso no está sucediendo, no sólo en la Argentina, es a nivel global. Yo, que no he sido particularmente kirchnerista, reconozco que me identifico más con un modelo inclusivo que con uno que te desquicia. No soy político y no me interesa la política, no tengo el estómago, pero soy un ciudadano con compromiso.

Noticias: ¿Qué es lo que más le preocupa de la gestión Macri?

Palacios: Es un gobierno elitista, hecho por gente de la que dudo de su capacidad. Hay que fumársela porque ha sido elegida, pero nuestra obligación es crecer y pelear por un modelo que nos represente.

Noticias: Su mujer, la actriz Marina Glezer, tiene una parada política muy clara.

Palacios: Sí, es militante, pero es más joven y vivió el exilio. La admiro, pero su social histórico es distinto porque ella es brasileña por el exilio, qué le voy a contar.

Noticias: Dice que los primeros años de relación fueron casi una crianza porque ella tenía 17 años y usted 35, ¿quién crió a quién?

Palacios: (Se ríe). Es un intercambio. Marina es muy valiente y decidida a dialogar con su historia.

Noticias: De hecho, tuvo repercusión la carta que ella publicó en Facebook en 2014 contando que había abortado a los 18 años porque no se sentía preparada para ser madre, mientras que usted cultiva el bajo perfil. También es reconocida la militancia kirchnerista de ella y usted no cree en los políticos.

Palacios: No, no levanto ninguna bandera pero soy librepensador. Tengo otro tipo de militancia, tengo una casa con una tranquera abierta, sé que soy más útil en ese lugar.

Valeria García Testa