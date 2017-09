Insólito: la prima del vocero de Macri amenazó a Antonia M

Por Carlos Claá

La infancia de Antonia Macri no es nada común. No sólo porque su papá es el primer mandatario del país, sino también porque estando a pocos días de cumplir 6 años, la hija menor de Mauricio Macri acumula varias amenazas de muerte en su haber.

Mientras a los demás hijos del mandatario no se les conoce la cara, la menor participa de actos, recorridas y aparece en las redes sociales. Y eso la transforma en uno de los objetivos predilectos de los violentos.

El último ejemplo sucedió los primeros días de septiembre. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el sábado 2 la detención de María Carolina Pavlovsky por haber escrito una inquietante amenaza contra la hija menor del Presidente. “Macri estás avisado. Tu hija no va a ‘desaparecer’. No la saques de tu casa, hijo de re mil putas! No me importa que sea una nena! Sé que es tu hija y a qué colegio va”, escribió en su cuenta de Facebook, acompañado de la imagen de un arma.

Pero hasta allí, la ministra que publicitó la detención de María Carolina Pavlovsky no estaba al tanto de un detalle muy particular. La mujer es prima hermana del histórico vocero de Macri, Iván Pavlovsky. “Es mi prima, pero no la veo desde hace 30 años”, se despegó rápidamente el funcionario puertas para adentro, antes de que cualquiera hiciera la relación. “Siempre fue muy K, pero esta vez se pasó”, agregaba a su interlocutor de turno.

No es la primera vez que María Carolina Pavlovsky realiza un acto similar. Ya había amenazado a varias personas. Incluso a su propio primo, Iván. Quienes la conocen aseguran que la mujer no es la misma desde la muerte de su padre, el psiquiatra y actor Eduardo “Tato” Pavlovsky, que sucedió a fines de octubre del 2015. Tanto cambió que sus hermanos decidieron internarla en la Clínica Solar Colonial de Castelar, por sus constantes crisis psiquiátricas.

La amenaza de la mujer preocupó a los hombres del Gobierno: “No se puede dejar pasar que digan todas esas barbaridades”, protestaba un funcionario y felicitaba el accionar de la Policía Federal y del juez Ariel Lijo, a quien le cayó la causa. Pero por otro lado, también hubo algunos enojos con Bullrich: por publicitar la detención de una paciente psiquiátrica, por no haber avisado en la Casa Rosada que iban a detener a la prima de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente y por meterse a anunciar una operación de la cual no había participado. Un combo completo.

Lijo procesó a Pavlovsky, le impuso un embargo de 150.000 pesos por los gastos que ocasionó poner custodia adicional a la familia presidencial y se dispuso a interrogar a los médicos que conocen su historia clínica.

Las diferencias de opiniones políticas calan hondo, incluso en lo más íntimo de las familias. Así como sucede con los primos José Pablo y Eduardo Feinmann, o los hermanos Juliana y Alejandro Awada, en la familia del vocero presidencial la grieta es demasiado profunda.