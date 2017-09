Juan Manuel Abal Medina: “Cristina y el Gobierno juegan a lo mismo”

El ex jefe de Gabinete de CFK dice además que la ex presidenta “se negó a sí misma”. Mea culpa y decepción.

Por Daniela Bianco

Amor-odio. El senador atesora la imagen junto a la ex presidenta de cuando asumió como jefe de Gabinete.

En el despacho de Juan Manuel Abal Medina en el Senado reinan las fotos históricas. Como la mítica imagen del regreso de Perón en 1973, cuando baja del avión en un día de lluvia posa junto su padre, secretario general del peronismo durante la última presidencia del General. Pero la fotografía que sin dudas acapara la atención por estos días es otra: la del diputado por el frente Cumplir –liderado por Florencio Randazzo– casi fundido en un abrazo con Cristina Kirchner. “Es de cuando asumí como jefe de Gabinete, un momento importante para mí”, dice entre risas quien hoy se para en la vereda de enfrente de quien hasta hace unos meses fuera su jefa política. El gesto de la ex presidenta de crear el espacio Unidad Ciudadana fuera del peronismo para presentarse en las legislativas tiene desconcertado al senador. Y más aún, la carta abierta que publicó Cristina por estos días pidiendo un “gran acuerdo opositor para frenar el ajuste” en las elecciones de octubre: “Muchas de sus decisiones me sorprendieron. En la carta habla de la unión cuando fue ella la que negó esa oportunidad, cuando no nos dejó ir a las PASO”, dice.

Noticias: ¿Qué sintió cuando leyó la carta? ¿ CFK puede liderar el peronismo en el 2019?

Juan Manuel Abal Medina: Sentí cierta incredulidad, porque la presentó como una especie de gesto a la oposición, y al final pedía que la votaran. Me decepcionó que no nos haya dado las PASO, porque ella había sido propulsora de ese mecanismo. Se negó a sí misma. Ella entendía que tenía una victoria muy clara, se creyó un discurso. Este gesto de Cristina, aunque sea en lo simbólico de irse por afuera, te está mostrando que no tiene la vocación de liderarlo.

Noticias: Randazzo le respondió a Cristina con otra carta en la que dice que con esta estrategia es funcional al Gobierno.

Abal Medina: Claro, porque entra en esa misma discusión que hace el Gobierno. Los dos juegan a lo mismo, a un falso ballottage, y a hablar de votar “en contra de”.

Noticias: Sin embargo, para la ex presidenta ustedes son los funcionales.

Abal Medina: Nosotros no nos fuimos a ningún lado.

Noticias: Se lo vinculó con la causa de “Fútbol para Todos”, pero la Justicia dictó la falta de mérito. Sin embargo, hay una mayoría de funcionarios kirchneristas envueltos en causas de corrupción. ¿Alguna vez vio algo?

Abal Medina: La corrupción no se ve. ¿Deberíamos haber controlado más? Yo creo que sí. Parte de nuestros errores fue cerrarnos sobre nosotros mismos, entendiendo que cualquier opinión era una crítica, y que era malintencionada. Y no fue por una orden de arriba.

Noticias: ¿A ustedes en agosto les fue mejor o peor de lo que esperaban?

Abal Medina: Nos fue como esperábamos. Obviamente hubiéramos querido que nos fuera mejor, pero con el tiempo que tuvimos, la dificultad de una cancha tan inclinada, lo vemos como positivo.

Noticias: Según el Gobierno, el kirchnerimo utiliza el caso de Maldonado para hacer campaña. ¿Coincide?

Abal Medina: Es un caso terrible. Todos queremos que aparezca. El Gobierno desde el principio actuó tarde y mal, se mostró mucho más preocupado por defenderse a sí mismo y a los gendarmes que saber qué pasó con Santiago. Después, el uso político lo puede reconocer cada ciudadano, no soy quién para decirlo.