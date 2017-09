Operativo clamor por Navarro: querían mega movilización, salió mini marcha

Por Carlos Claá

El despido de Roberto Navarro cayó como un balde de agua fría entre sus televidentes. El periodista con mejor rating de C5N denunció que lo echaban por “presiones del Gobierno”, mientras desde el canal aseguraron que lo desvinculaban por “diversos actos de indisciplina”, como faltar sin aviso y denunciar públicamente por censura al gerente de contenidos, Federico Maya.

El hashtag #YobancoaNavarro fue tendencia desde el lunes 18, cuando se conoció la noticia. Miles de mensajes llegaron para expresar el descontento por la decisión de los dueños del canal. Inclusive armaron una petición en la página web Change.org para lograr que vuelva, idea que ya cuenta con casi 40 mil firmas.

Pero el periodista ultra K no tuvo la misma suerte en cuanto a la convocatoria que se armó en la puerta de C5N. El martes, cuando la noticia ya había sido confirmada por el protagonista, un minúsculo grupo de personas, que no llegaban a la decena, se plantó frente al edificio de Cristobal López y Fabián De Sousa, en Ideas del Sur, para manifestarse.

Inclusive, colgaron cuatro carteles escritos con la misma letra y el mismo fibrón: “Navarro no se va”, “Aguante Navarro” y “No saquen a Navarro” estuvieron pegados en la puerta del edificio de la calle Olleros.

No fue la única acción que los fanáticos del periodista llevaron a cabo. Según denunciaron directivos de C5N, hubo una amenaza de bomba. Pero quienes la llevaron a cabo se equivocaron de lugar: no se percataron que desde el 10 de julio C5N se mudó al edificio de Ideas del Sur y la amenaza de bomba llegó a la ex sede del canal, en la calle Fitz Roy, donde una empresa constructora ya empezó a levantar un edificio de oficinas.