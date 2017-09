Pablo Granados: “El humor no es valorado en TV”

Llega a la nota varios minutos tarde, con expresión compungida y pidiendo mil disculpas. Cuando explica la razón, todo cobra sentido: “me quedé grabando unos videos para Instagram”. Y es que de un tiempo a esta parte, Pablo Granados se ha convertido en un referente del humor en dicha red, donde es @pablo_grana. Con intimidades de su vida cotidiana y participaciones de sus hijos Migue y Mery, su nieta Bernardita, su mamá Delia y hasta su empleada doméstica Moni, logró cautivar a una comunidad de más de 340.000 seguidores que esperan sus historias.

Noticias: ¿Cómo nació esta faceta de “influencer”?

Pablo Granados: No fue premeditado. De hecho, la palabra “influencer” me da vergüenza… Encontré una plataforma para crear. Estuve pensando en cómo volver a las fuentes, eso que hacía en mis comienzos en Rosario, con mucha creatividad, más artesanal, sin pensar en la plata sino en la parte artística. Porque siento que esta carrera te va aburguesando, te quedás esperando que te contraten y dejás de lado la parte creativa.

Noticias: ¿Le faltaba ser genuino a sus deseos?

Granados: Exactamente. Y pensé que no hay que quejarse, sino volver a lo que hacía cuando editaba con dos caseteras en mi casa, después, en todo caso, visitar al auspiciante. Además, la cosa cambió. Ya no hay humor en la TV, que está muriendo al lado de las otras plataformas, porque los menores de 25 ya no la ven. Entonces, ¿dónde está toda esta gente? En las redes.

Noticias: ¿Cómo es su proceso de producción?

Granados: A veces sale fácil y a veces no, pero me gusta ese planteo de dónde poner la cámara. Aprendí de camarógrafos amigos, me la rebusco, compré accesorios y trípodes y ahora quisiera aprender de iluminación. Funcionó porque la gente está ávida de contenidos de humor. Tenía Instagram hacía tres años, pero con una sola foto. Empecé boludeando con el perro de mi hijo, hablándole en inglés, tirándolo a la pileta, y empecé a sumar seguidores y a crecer. Ahora es algo diario. Me gusta hacer cosas sobre las que la gente se sienta representada.

Noticias: Hasta le dio fama a su mamá…

Granados: ¡Mi vieja ahora está en “Sin codificar”! Vive en Rosario y se hizo famosa. Mi sobrina le abrió un Instagram hace un tiempo para que viera lo que yo hago, tiene dos fotos, pero más de 10.000 seguidores. Antes de empezar me decía “tengo miedo de meter la pata y arruinarte la carrera”. Tendría que hacer un reality con las mujeres de mi vida, que son mi hija, mi nieta, mi mamá y Moni. Como una obra de teatro en la avenida Corrientes sobre cómo me vuelven loco.

Parece haber corrido mucha agua bajo el puente desde la época en que Pablo interpretaba, junto a Pachu Peña, a los tangueros, o la sección “Deportes en el recuerdo”, de “Videomatch”. Parecería que “ShowMatch” y la TV actual están a años luz de ese contenido. Sin embargo, alcanza sintonizar Telefe los domingos a la tarde para encontrarse con ese humor intacto en “Peligro: sin codificar”. Sostenido por gran parte de la troupe original de “Videomatch” y por algunas incorporaciones, como Migue Granados o Nazareno Móttola, encarna el estilo de comedia que más atrae y siente en falta Pablo, al tiempo que le permite tener el resto de la semana para crear sus propuestas y recibir otras. Por caso, producir y componer el disco de su hija Mery, “Con las alas puestas”, o ser invitado a hacer teatro de revista en Ecuador.

Noticias: ¿Cómo es escribirle las letras a su propia hija?

Granados: Mery es una gran cantante. Llegó un momento en el que necesitaba una plataforma y un poco de ayuda. Entonces le mostré canciones que tenía y nos dimos cuenta de que había un disco. Después empecé a componer sabiendo que era ella la que lo iba a cantar, metiéndome en sus historias y su vida. La conozco mucho, y en este tiempo, la conocí más, y me hizo saber cómo escribirle y con qué cosas se iba a sentir cómoda cantando. Es una artista pop, no reggaetonera o pop comercial, más bien pop argentino, rosarino.

Noticias: ¿Qué le sucede cuando aparecen las críticas? Porque es su trabajo pero quien interpreta es su hija.

Granados: No ha habido críticas malas. Tampoco ha habido tantas, pero en las redes funcionó muy bien, y eso que la gente suele ser muy hiriente ahí. Migue, en cambio, provoca otras cosas porque es muy directo, pero no me molesta. Sólo cuando a él le molesta, porque por supuesto no me gusta que lo hieran.

Noticias: En el disco de Mery hay colaboraciones con Ale Sergi y Miss Bolivia. Eso es empezar en grande…

Granados: Sí, es importante. Lo de Ale fue increíble porque creemos que simboliza el pop del siglo XXI en la Argentina. Escuchó el tema y le gustó, fuimos al estudio y ya lo había estudiado. Fue una experiencia hermosa. A María le dije: “A la salida, caminá normal y cuando doblemos la esquina, nos ponemos a saltar” (ríe).

Noticias: Decía que casi no hay humor en la TV.

Granados: Hay, pero el género no es valorado. También tiene que ver con que no hay directores de humor. Hay directores de comedia, pero no gente que sepa dirigir humor. La TV está tomada por cosas más sencillas, prácticas y baratas. Chimentos, el reality del reality y las novelas de siempre que ya funcionan, de los productores de siempre. No está mal, pero ellos tampoco se juegan a poner algo distinto. Nosotros, cuando hicimos “No hay dos sin tres”, no tuvimos espalda para mantenerlo. Fue increíble, pero para permanecer hay que saber negociar y medírsela permanentemente. No me arrepiento, pero era un desgaste físico y de angustia para el que no estaba preparado.

Noticias: ¿Por qué el regreso de “Sin codificar” es distinto?

Granados: Porque no nos fijamos tanto en el resultado de número, sino en generar eso del viejo “Videomatch” de la barra de amigos que se lleva bien en serio, y lo que eso pueda generar. Además tuvo un descanso importante que también necesitaba.

Noticias: ¿Hay actores de humor nuevos? Parecería que todos salieron de la usina de Tinelli…

Granados: Mi hijo es uno. Otros podrían ser Radagast, Martín Garabal, Laura Cymer, Violeta Urtizberea. Nazareno Casero podría, aunque se volcó a otra cosa porque es lindo y actúa bien, como Nicolás Francella. Sole Fandiño podría haber seguido haciendo humor, pero tampoco había lugares para hacerlo en ese momento. No le tenía miedo al ridículo, y una mujer que no lo tenga puede crecer mucho en el rubro. Hay gente, lo que pasa es que nadie lo ve como una opción.

Noticias: ¿Como espectador extraña el antiguo “Videomatch”?

Granados: No veo tele. Me duermo viendo videos de Facebook o de YouTube. Vi el primer programa de “ShowMatch” de este año, pero no lo sigo.

Noticias: ¿Y si lo llamaran para hacer algún personaje?

Granados: No soy imitador. Hice algunas cosas en “Tu cara me suena”, pero no es lo mío. Cambió mucho todo y es un gran show, pero no sería lo mismo para mí. Estoy más cerca de esto que hago hoy, y me siento feliz haciéndolo.

Noticias: ¿Qué quedó de la dupla histórica con Pachu?

Granados: Sigo con él. Hacemos de todo: shows, una gira por Bolivia, otra por Perú y Paraguay. Tenemos una gran química. Todavía me sorprende que me siga divirtiendo y que esa diversión sea natural. De verdad me río y no me pesa nada laburar con él. A la vez, somos los dos muy tranquilos, si tenemos que estar tres horas en silencio, no hay problema. Por eso a veces vamos sin manager, porque un tercero nos molestaría en el medio. Y al mismo tiempo, en Instagram me estoy sacando un gusto que no me había sacado nunca: hacer cosas solo. Y cosas más gestuales, nunca había laburado tanto con mi cara. Me estoy descubriendo más.

Noticias: ¿Cambió a través de los años aquello de lo que se ríe?

Granados: En realidad tiene que ver con las herramientas que uno tiene para hacerlo. Sí, me gustaría hacer “Deportes en el recuerdo”, pero valdría lo que hoy un programa entero. Lo de ahora tiene que ver con mi madurez, estoy permanentemente buscando las cosas que te hacen reír de lo cotidiano, que no son chistes, son situaciones. El humor de contar chistes perdió vigencia en la actualidad o en las redes. Va más hacia el absurdo y hacia las cosas de la vida corriente. Reírte de lo que le puede pasar a cualquiera.

Noticias: ¿Qué otras cosas le gusta hacer cuando no está trabajando ni creando?

Granados: Ir al campo con mis amigos y recluirme un fin de semana a comer y a tocar. Y a dormir, ya ni prendemos la tele. Hacer bagna cauda en invierno. Soy buen cocinero y cocino en el hogar, con el disco. Me gusta agasajar. Hace dos años encontré un nuevo grupo con el que soy muy feliz, mis amigos de fútbol de los martes. El año pasado programamos un viaje a España, jugamos en Barcelona y lo pasamos increíble. Y fue tan increíble que ahora nos vamos a Italia. Ya no pienso proyectos de laburo, laburo para tener proyectos de placer.

Noticias: Muchos amigos y familia. ¿Qué hay de los amores?

Granados: Ahora estoy solo. Soy muy familiero. Cuando estoy de novio salgo poco, y hay cosas con las que ya no transo: no quiero tener más hijos, por eso me separé de mi última novia. Pero ya vendrá, incluso si tengo que ir a una milonga a ver si conozco a una con tres hijos (ríe).