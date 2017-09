La tapa de NOTICIAS que desmiente a Cristina Kirchner y a sus joyas

Esta revista reveló en 2014 que la ex presidenta gastó cerca de un millón de dólares por año para su polémico bijouterie. ¿Nac & Pop?

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó con un rally mediático a partir de su campaña junto a Unidad Ciudadana para convertise en senadora por la provincia de Buenos Aires. Esta vez, la ex mandataria fue al programa del periodista “Chiche” Gelblung en el canal Crónica y, además de otras polémicas declaraciones, afirmó: “Nunca me gasté millones en joyas”.

La tapa de NOTICIAS es del 28 de diciembre de 2014. Lo había revelado Sergio Hovaghimian, ex representante de la joyería más distinguida del país, quien sostuvo que era una clienta habitual de Jean-Pierre. Una clienta en las sombras que compraría joyas por “hasta 1 millón de dólares por año”, y “en negro”.

A pedido de esta revista, Hovaghimian identificó una serie de joyas que Cristina solía lucir en sus apariciones. Su debilidad, claramente, son los collares de perlas, cuyo precio de mercado oscila entre los 80.000 y 120.000 dólares. Los aros también la apasionan, aunque son una inversión más económica: entre 4.500 y 10.000 dólares, según el modelo. Hovaghimian aportó precisiones y valores, y aseguró que las joyas son de Jean-Pierre.