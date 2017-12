Bonafini sacada: Presidente “cara de idiota” y el “pelotudo” de Durán Barba

La fundadora de Madres de Plaza de Mayo vuelve a ser noticia por sus polémicos dichos. “Durán Barba, no seas pelotudo”, soltó ayer, enojada por una entrevista que le hizo NOTICIAS al gurú ecuatoriano. Además, la dirigente le tiró palos al “cara de idiota” de Mauricio Macri. Nuevo round.

En la nota con este medio, el asesor estrella del Gobierno había asegurado que Hebe “sigue dolida por lo que pasó con sus hijos. No hay como hacerse amigo de ellos. Si Mauricio le manda un saludo, ellos lo van a rechazar igual”, y la comparó con la familia Maldonado. La kirchnerista no tardó en contestar. “Dice que estoy enojada por lo que me pasó con mis hijos. Duran Barba, yo estoy enojada con lo que ustedes hacen con los hijos que tengo ahora. Estoy enojada porque los hijos de ahora no tienen trabajo, estoy enojada porque pisoteas a los trabajadores, estoy enojada porque me tienen podrida hablando de que son buenos, que estamos bien y nos están cagando la vida desde que nos despertamos. Por eso, estoy enojada, Durán Barba. No seas pelotudo”, dijo Bonafini en la clásica ronda de los jueves.

Por último, también criticó al Presidente. “A veces parece imposible que fueran tan cínicos, que te hablan de bondad, de que estamos bien, con esa cara de idiota que pone el Presidente, no sé si la pone o la tiene, la verdad que no lo sé“. Polémica.