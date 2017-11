Mario Pergolini: “Facebook es uno de los grandes responsable de la grieta”

“Facebook es uno de los grandes responsable de la grieta, porque te da la información que querés ver, la que te sienta bien y te aleja de la otra. Segmenta la información y te perdés de miles de cosas que pasan, solo porque el algoritmo detecta que eso no te gusta. Y Facebook no te va a mostrar nada que no te guste”, afirmó Mario Pergolini en una entrevista que le realizó el periodista Luis Novaresio en A24.

El periodista fue invitado al programa de entrevistas Luis Novaresio Entrevista (LNE) y allí disparó duro contra la red social con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Según sus propios dichos, Facebook aísla a sus usuarios y favorece a la carencia de información con un solo fin, que sus usuarios estén contentos. Para Pergolini eso es contraproducente, porque la información sesgada termina creando realidades paralelas, muy lejanas de o que sucede.

También se refirió a su histórico contrincante, Marcelo Tinelli. Para Pergolini, el conductor de Showmatch “ha cumplido con todo lo necesario. Hoy en día es una persona con 17 rating, pero el 70% de este son señoras por encima de 55 años. Sería lógico decir que es el programa mas visto de la tv. En otra época representaba todo lo que era la televisión y seguro va a quedar en la historia como uno de los grandes, pero hoy en día, mientras Tinelli hace 16 o 17 puntos, en internet gente que hace mucho más con un videito de 20 minutos”. Y concluyó: “Hay que ver cómo se readapta al nuevo mundo, que hoy ya es un hecho y que busca nuevas formas de entretenimiento”.