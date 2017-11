Cristóbal López tuvo que pagarle $ 8 millones al ex espía Jaime Stiuso

Por Rodis Recalt

El dato es inédito y fue confirmado a NOTICIAS por fuentes de ambas partes: antes de tener que desprenderse de su imperio empresario, Cristóbal López tuvo que pagar alrededor de 8 millones de pesos al ex espía Antonio Horacio Stiuso, según relataron fuentes del Grupo Indalo y del entorno del ex agente. Fue por motivo de una demanda que inició Stiuso por haberse sentido difamado en un informe en el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Silvestre, donde se hablaba de su rol en la investigación del atentado a la AMIA. El expediente no llegó hasta las últimas instancias porque se resolvió en junio de 2016, en una mediación encabezada por una mediadora de apellido Orlando. Stiuso exigía un resarcimiento y fue compensado.

El enojo de Stiuso con el canal de Cristóbal López ya había sido mencionado por su ex jefe, Francisco “Paco” Larcher, en su declaración de la causa Nisman. “Recuerdo que aproximadamente allá por agosto del 2014 más o menos, en la señal C5N se emitió un programa sobre Amia en la que no se habló bien de Stiuso”, contó Larcher. “A raíz de eso, Stiuso se reunió con Cristóbal López, donde el ingeniero le hizo algún reproche al dueño del canal. A raíz de eso Cristóbal López se reunió con la ex presidente y la puso en conocimiento de la reunión que había mantenido con Stiuso, siendo que ella comentó que Stiuso andaba hablando mal del gobierno”, completó el ex subsecretario de Inteligencia.Dentro del grupo Indalo, hay un mito instalado sobre aquel enojo de Stiuso. Cuenta la leyenda que el ex espía habría encerrado en una oficina del centro porteño durante toda una tarde a Cristóbal López y Fabián De Sousa en represalia por ese informe. Habrían estado sin celulares y totalmente aislados. En el entorno de ambos empresarios, niegan el episodio, pero en los pasillos de C5N y Radio 10 es vox populi.

Business

Uno de los posibles destinos del dinero ganado por Stiuso pudo haber sido el nuevo emprendimiento del ex espía: una empresa de seguridad alimentaria junto con su actual pareja. La incursión de Stiuso en este rubro responde a que su esposa es nutricionista. La compañía se llama Security & Health Company y fue escriturada el 28 de marzo de este año. La sede social se instaló en un edificio sobre la calle Santa Fe, a la altura del viaducto Carranza, donde su amigo también ex agente de inteligencia Horacio García ya tenía oficinas. Según pudo saber NOTICIAS, esa fue la primera de una serie de demandas contra personas que él consideró parte de una persecución contra él. Stiuso, además, pasa sus días expectante por el futuro judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner en especial en la causa que se inició por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman conocida hoy como traición a la Patria. En paralelo, los expedientes que lo tienen a él como imputado, lo van dejando más tranquilo: la última novedad que recibió fue el sobreseimiento por enriquecimiento que le firmó el juez Martínez de Giorgi luego de analizar sus bienes.

La última vez que vieron al ex espía fue en la fiesta de Halloween del colegio donde asiste su hija más chica. A diferencia de los más pequeños, él no estaba disfrazado, pero entre los padres que asistieron a la celebración de “Noche de brujas” circuló un chiste interno: “Ya tiene el disfraz de espía”.