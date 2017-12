G20 en Argentina: Desafío y oportunidad

Por Rafael Bielsa

Convoca al Gobierno y a los actores de la sociedad civil (empresas, trabajadores, mujeres, investigadores, científicos, jóvenes y organizaciones no gubernamentales -los llamados siete “engagement groups” que orbitan alrededor del G20-). El foro multilateral de líderes tiene estructurado el diálogo con estos grupos de relacionamiento, lo que constata la creciente demanda de “poligobernanza”. Como en la comunicación, lo crucial es escuchar lo que no se dice. Centralmente, da al país la oportunidad de alternar en la agenda internacional y en la globalización e intentar incidir en dirección a una orientación más favorable para la resolución de nuestra agenda de problemas. Esto siempre depende del momento histórico y de la lectura que hagan los protagonistas locales: Churchill decía que un optimista ve la oportunidad en toda calamidad, y que un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.

En este sentido, el Presidente de la Nación ha manifestado que nuestro país se propone representar la voz de América Latina y de los países en desarrollo en general.

Como sector privado, entendemos que será fundamental acordar con los organismos multilaterales para potenciar el financiamiento de la infraestructura para el desarrollo, un modo directo para que no gastemos el dinero que no tenemos “para impresionar a gente a la que no le importamos”.

AA2000, nave insignia de nuestro grupo, tiene afectados sus recursos humanos y materiales para colaborar activamente en el éxito de nuestro país.

*Presidente de Corporación América.