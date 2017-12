“China” Suárez e Ivana Nadal: El boom de la belleza imperfecta

Por Daniela Bianco

En tiempos de redes sociales, cualquier instante cotidiano a mostrar es una producción fotográfica. Subir una foto a este tipo de plataformas significa todo un proceso de edición y retoque. Ni hablar cuando se trata de aquellas imágenes que tienen como protagonistas a famosos. Y su principal aliado es el codiciado filtro -o photoshop- que puede llegar a tapar, eliminar, o hacer pasar desapercibida aquella imperfección que las celebrities prefieren evitar ante sus seguidores.

Sin embargo, cada vez hay más famosas que se animan a prescindir de esta herramienta. Por el contrario, exhiben su cuerpo al natural y hacen hincapié en las “marcas” de su piel como las estrías, las cicatrices, los rollitos o la celulitis. Muchas de ellas lo hacen a costa de las críticas de sus seguidores, mientras otras, lo eligen como una forma de hacerles frente para generar conciencia y romper tabúes de un canon de belleza establecido. Algunos de los nombres a nivel local son Eugenia “la China” Suárez, Ivana Nadal, la Instagrammer Belén Lucius, Noelia Marzol y Sol Pérez.

Sin tabú. “Todos (mentira, casi todos) tenemos rollitos cuando nos sentamos, ¿no?”, escribió la modelo Ivana Nadal al pie de una imagen que subió a Instagram el martes 28. Allí se la ve en bikini, y en su panza muestra orgullosa un “rollito”. Dueña de un cuerpo escultural, la modelo se suele mostrar en traje de baño en sus redes sociales, y lo hace al natural. Sin tapar sus imperfecciones o la celulitis. Por el contrario, elige hacerlas notar con comentarios. “Me despido de Pinamar mostrándome como soy. ¿Celulitis? Sí. Y mucho esfuerzo para tratar de eliminarla. Paciencia, trabajo y constancia.

Banquémonos como somos, y respetemos si queremos que nos respeten”, fueron las palabras de Nadal. En la foto se la puede ver casi de espaldas, mostrando sus piernas y su cola en una malla enteriza. Algo que revolucionó la red social. “¡Al fin alguien se muestra tal cual es!, fue uno de los comentarios. No fue la única, Noelia Marzol también se animó a subir una imagen en traje de baño, mostrándose imperfecta en la playa. “Al natural”, escribió en la foto que marcaba parte de la llamada piel de naranja, en sus glúteos.

Sol Pérez, en cambio, se mostró en Instagram en ropa interior, apoyando una pierna contra la pared, y se rió de sí misma al querer imitar a una modelo estadounidense: “Te querés hacer la Alexis Ren pero te sale muy mal, casi te lesionas y se te nota la celulitis”, dijo.

Otra de las jóvenes que se animó a ir más lejos en la tarea de desmitificar el cuerpo perfecto en las redes sociales fue Belén Lucius. La actriz e instagramer suele hacer monólogos al respecto en tono jocoso. “A todas se nos forma este montículo de grasa entre la pierna y la bikini. Es normal”, describió la morocha en un video donde se la ve tomando sol. En su cuenta de Instagram, también tiene otra foto donde se compara estando parada y sentada en traje de baño, y deja ver un “rollito” en su panza. “La misma mujer en dos fotos diferentes. Los rollos existen y están en la cabeza de cada una. Hay que quererse como una es”, agregó la joven en el posteo.

Por si esta imagen no había quedado clara, Lucius se animó a más y sorprendió con un video donde habló directamente de la celulitis. Y la mostró como nunca antes hizo ninguna famosa. “La voy a mostrar… esto es un ser humano normal”, cuenta mientras se baja la calza para mostrar su pierna. Y continúa: “La tele te muestra la mina perfecta, sin celulitis. Esa piel suave, un durazno, vas al baño y ves ¡una mandarina de ojete!”. “Aguante la celulitis, voy a formar un club de fans y vamos a ser todas socias”, cerró la joven. En cuestión de horas, el video llegó a los dos millones de reproducciones.

Marcas en la piel. La celulitis no es lo único que está de moda en las redes, las estrías también parecen estar haciéndose un lugar en el mundo virtual. Ese es el caso de Eugenia “la China” Suárez. La actriz de 25 años, que se encuentra esperando su segundo hijo, y el primero con Benjamín Vicuña, suele compartir imágenes en Instagram donde ostenta su embarazo. Lo cierto es que hace unos días, la joven subió una foto donde se puede ver su panza y su perro recostado sobre ella. Pero lo que suponía una tierna postal, se convirtió en un blanco para sus seguidores, que criticaron su estado físico y las estrías que se podían observar a la altura de la cadera. Ante la polémica que se había desatado, y que incluso llegó a ser de los temas más hablados de la semana en Twitter, la joven respondió: “Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestan en lo más mínimo. No son por el embarazo”.

La “China” no es la primera actriz en mostrarse tal cual es. A nivel internacional, son varias las celebrities que cada vez más rompen el tabú y exhiben sus imperfecciones al mundo sin pudor y con orgullo. Un ejemplo es Alicia Keys. La cantante estadounidense revolucionó las redes sociales hace un tiempo, al compartir una imagen de sus glúteos con estrías. “¡Amo esto! Me inspiran las personas que aman con valentía cada parte de sí mismos. ¡Es absolutamente precioso!”, fueron sus palabras.

Otra de las que suele ser “políticamente incorrecta” es Chrissy Teigen. La morocha, gran detractora del photoshop, mostró las marcas que atesora en sus muslos. “Díganle hola a mis estrías”, comentó en una imagen donde pone en primer plano sus piernas. Su foto revolucionó a sus seguidoras, que sintieron que una de las modelos más famosas, es de carne, hueso, y tiene tantas imperfecciones, como cualquier mujer. Y que eso no tiene por qué ocultarse.