Julio Chávez: reconocido por NOTICIAS en Televisión

“Tengo la dicha de tener un oficio donde mentir no es un pecado. Intento aprender a decir: que bien que miento. Me siento inhibido o me siento el bufón del rey. Agradezco que se vuelva a legitimar algo que cuesta y es el oficio de actor”, afirmó el destacado actor, director e intérprete Julio Chávez durante la gala de #Los10DeNoticias, luego de recibir el reconocimiento que esta revista le otorgó por su aporte constante a la televisión de nuestro país.

Además de sus ya conocidas cualidades, Chávez es artista plástico y maestro de actores, y este año brilló en la pantalla chica justamente con la miniserie “El Maestro”, producida por Polka y TNT.

Conjugando raiting y una altísima calidad, “El Maestro” fue la perla de la televisión argentina en 2017, donde Chávez se puso al frente de un elenco de gran nivel actoral, con Juan Leyrado e Inés Estévez y la dirección de Daniel Barone.

En teatro, el éxito también acompaño la obra “Un rato con él”, donde coprotagonizó con Adrián Suar: completó más de 100 funciones en el teatro El Nacional Sancor Seguros, y volverá por más en enero.

El premio a Chávez se lo entregó Ricky Pashkus coreógrafo y Director Artístico del Estudio Julio Bocca.