Susana Malcorra: reconocida por NOTICIAS en Política

“Cuando Macri me convoco para ser canciller y porque decidí aceptar. Porque me pareció que alguna vez uno tiene q dejar de ser el crítico observador y pasar a ser el actor. Tratar de moldear la realidad que aspira. Meter las manos en el fango de la construcción compleja. Y uno tiene que hacerlo desde donde sabe. No somos la gran potencia del mundo pero si un gran constructor de puentes”, afirmó la ex ministra de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra, durante la gala de #Los10DeNoticias, luego de recibir el reconocimiento que esta revista le otorgó por su importante aporte a la política de nuestro país.

Lo que más se destaca de la ex ministra es que siguió trabajando, a pesar de su renuncia al cargo, para la concreción de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, que se realizará en Buenos Aires la semana entrante.

Presidenta de la Conferencia Ministerial de la OMC, Susana Malcorra es artífice también de la realización de la cumbre del G20 en Argentina, donde el país buscará cerrar importantes acuedos económicos, pero tambien en materia de trabajo y educación.

El encargado de entregar la distinción fue Jorge Arguello, ex embajador de Argentina en la ONU y actual presidente de la Fundación Embajada Abierta que coorganiza junto a NOTICIAS el ciclo de charlas “Camino al G20”.