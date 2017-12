Las mejores imágenes de Nueva York

Joakin Vargas es un joven fotógrafo argentino, de 36 años. Acaba de presentar su libro “In & Out”, una lectura personal y fotográfica sobre la ciudad de Nueva York. Aquí una breve entrevista con él y una galería de colección de imágenes.

NOTICIAS: ¿Cómo se formó?

Fargas: Cuando estaba en el colegio hice un curso básico de fotografía y eso me abrió la cabeza, en especial un profesor de fotografía artística. Desde ahí empecé a comunicarme en imágenes y por eso al otro año comencé la carrera de Cine, al tiempo volví a estudiar fotografía y desde ahí que voy de la imagen fija a la imagen en movimiento constantemente.

NOTICIAS: ¿Por qué Nueva York?

Fargas: Cuando conocí la ciudad me inspiró tanto que a la vuelta pensé en irme a vivir un tiempo, no sabia cuánto, simplemente vivirla. Es un buen resumen del mundo de hoy. Tenés la cultura de muchísimos países juntos en una misma ciudad, con todo lo bueno y lo malo de cada uno.

NOTICIAS: ¿Le interesa trabajar sobre ciudades o este libro es excepcional?

Fargas: En este momento tengo un gran interés por las ciudades, más que nada en la gente que trabaja en ellas. Pero no me cierro a fotografiar solamente ciudades, vengo de haber hecho mucha fotografía en estudio y pienso que uno no tiene que quedarse en un solo tema, me dejo llevar con lo que mas me capta la atención, y ahora son las ciudades, mas adelante probablemente sea la naturaleza.

NOTICIAS: ¿Cuál es su próximo proyecto?

Fargas: Estoy trabajando en una serie que se llama “Puesta a punto”, donde fotografío a la gente que trabaja en los horarios previos a que la ciudad este en marcha, esos trabajadores que uno comúnmente no ve, son fotografías sacadas entre las 5am y 7am. Mi idea es llevar esta serie a un proyecto mas grande en las principales ciudades de América del Sur.