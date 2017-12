Luis D’Elía: “Ir preso me sirve”

Por Juan Luis González

Días antes de su detención, Luis D’Elía se encontraba en una dura batalla contra un suculento asado, que incluyó entrada y postre. Enfrente de él estaba sentado un cronista de este medio, que mezclaba la sorpresa de toda la situación con trozos de carne caliente. La escena era delirante. No sólo porque hubo que interrumpir la entrevista con NOTICIAS porque al ahora detenido K se le había bajado la presión, sino que D’Elía transitaba sus últimas horas en libertad con la misma actitud con la que digería su comida: una felicidad malamente disimulada.

“Hace años no tengo este reconocimiento: hoy soy un héroe para el kirchnerismo, me quieren todos. Es más, si me meten preso, me sirve”, diría a lo largo del almuerzo, mientras se sucedían las selfies con los mozos.

Dicho y hecho: minutos después lo llamó un altísimo cargo de La Cámpora, con el que no hablaba desde hace años, para organizar una reunión entre él y Máximo. Era el making of del nuevo mártir K.