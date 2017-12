Isela Costantini, un año después de Aerolíneas: “No fui blanda”

La ex jefa de Aerolíneas presentó un libro con la presencia de Michetti y sindicalistas. Aclara que no fue condescendiente con ellos.

Por Alejandro Rebossio

Isela Costantini (46) estaba nerviosa este 5 de diciembre. No porque el día anterior había presentado su libro ‘Un líder en vos’ (Sudamericana) sino porque iba a recibir a NOTICIAS en su oficina de gerenta general del Grupo de Servicios y Transacciones (GST), que tiene como accionistas mayoritarios a Pablo Peralta y Roberto Domínguez y que controla una aseguradora, Orígenes, en la que Marcelo Mindlin dispone de una participación minoritaria. La que fuera presidenta de Aerolíneas Argentinas hasta hace un año recordaba cuando fue tapa de la revista bajo el título “La mujer que hace temblar a Macri”, después de que el fiscal Jorge Di Lello pidiera que declarara como testigo por el informe jurídico de la empresa estatal que recomendaba oponerse a la llegada al país de Avianca, compradora de Macri Airlines (Macair).

Noticias: ¿Por qué escribió el libro?

Isela Costantini: Lo empecé a pensar en 2012, cuando llegué acá a (la presidencia de) General Motors y me empezaron a hacer notas de “mujer en la industria automotriz”. Me empezaron a llamar para dar charlas y me encontré mujeres y jóvenes que querían consejos. Y dije: “Hago un libro”. Pero nunca tuve tiempo. Este año dije: “¿Cuáles son las cosas pendientes que tengo de años?”. Y ahí empecé. Cuando iba por la página 9, de la editorial me llaman y me dicen: “¿Te gustaría escribir un libro?”. Y yo dije: “Sí, pero no quiero hablar de Aerolíneas”, que era lo que todos esperaban.

Noticias: ¿Cuáles son las claves para ser líder?

Costantini: La esencia de todo es conocerse a uno mismo. Lo segundo es responder: ¿quiero ser líder? Y el tercer punto es entender el liderazgo como una forma de servir: a tu líder, a un directorio, a los empleados, a los clientes.

Noticias: En el libro habla de las cartas que cada mes les escribía a los empleados de Aerolíneas.

Costantini: Las cartas las hacía en GM porque son una forma de que la gente se sienta partícipe del proyecto, pero en Aerolíneas tenían otro componente: empezar un cambio cultural.

Noticias: En el libro cuenta anécdotas de Aerolíneas, como cuando propuso a los empleados que sugirieran cómo reducir costos…

Costantini: En GM teníamos el plan de sugerencias que los empleados daban, pero yo pensaba que en Aerolíneas no estábamos todavía maduros para proponerlo. Y un día estaba tomando un vuelo y una tripulante viene y me dice: “Isela, ¿la puedo molestar? Mire, tenemos los sobrecitos de azúcar que tiramos…’. Y me dije: “Ya están maduros”.

Noticias: Esta buena relación con los empleados de Aerolíneas quedó plasmada en la presentación del libro, en la que disertó una de ellas y a la que concurrieron los líderes de todos los sindicatos aeronáuticos. ¿Qué opina de que la apoyen?

Costantini: No sé si es apoyo…

Noticias: Si no, no hubieran ido…

Costantini: Es parte del estilo de liderazgo que propuse. Yo les había dicho: “Tenemos que hacer algo juntos, ¿cómo lo trabajamos? Te estoy pidiendo que cortes de subsidios porque somos capaces de hacerlo”.

Noticias: Cuando el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la desplazó del cargo, en el Gobierno y el ejecutivo Carlos Colunga, ex Macair y actual Avianca, la acusó de ser blanda con los gremios…

Costantini: No lo fui. Con los sindicatos no fue tan rosa como parece. Tuvimos muchas tensiones y no les di todo lo que pidieron. Dentro de algunos años alguien va a mirar a la historia de 2016 y va a empezar a ver cómo se cerraron las paritarias.

Noticias: La discusión es si usted o el ministerio dieron un fuerte aumento salarial.

Costantini: Es muy fácil hoy que se hable del pasado. Vayan a las fechas de los hechos. Está en los diarios.

Noticias: En tu libro habla de los líderes malos. ¿Pensó en Dietrich o alguien de la Jefatura de Gabinete?

Costantini: Cuando escribí sobre líderes malos no fui a la instancia de Aerolíneas. Tengo tantos ejemplos de mi vida hasta 2015…

Noticias: ¿La despidió Dietrich o alguien de Jefatura de Gabinete?

Costantini: A esta altura ya no me interesa.

Noticias: ¿Siente frustración por haberse embarcado en un proyecto que duró poco?

Costantini: Yo apostaba a estar mínimo cuatro años, pero dejamos el camino armado para que se siguiera.

Noticias: ¿Cómo ve el presente de Aerolíneas, con cierre de rutas, por ejemplo, a Barcelona?

Costantini: Uno no puede opinar si no está adentro.

Noticias: De haber continuado en el cargo, ¿usted pensaba presentar el informe contra Avianca en la audiencia en la que hace un año se discutió su ingreso al país?

Costantini: Ese dictamen fue presentado.

Noticias: Pero en la audiencia, Aerolíneas no objetó nada.

Costantini: Pero presentaron el escrito y el Ministerio de Transporte estaba OK con él.

Noticias: ¿Pero no había habido un conflicto con el ministro por ese dictamen?

Costantini: Uy, fue hace tanto tiempo… prefiero dejarlo atrás.

Noticias: ¿Nunca la llamaron como testigo por la causa Avianca?

Costantini: No. Creo que todo esto es historia.

Noticias: El empresario Guillermo Dietrich (padre) fue a la presentación del libro…

Costantini: Willy padre es una persona con la que tenemos un afecto, y yo soy una persona muy plural. En la presentación del libro se vio.

Noticias: Sí, también estuvo Gabriela Michetti…

Costantini: Puedo convivir con todos. Respeto la individualidad.

Noticias: ¿Volverías a la función pública?

Costantini: Yo sé manejar empresas. Lo político es muy difícil.

Noticias: ¿Qué le entusiasma y le preocupa de la Argentina?

Costantini: Soy muy optimista. Estamos acomodándonos a la realidad global. Pero el proceso genera estrés, crisis. Son momentos difíciles porque hay muchos pobres.