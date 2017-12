Comienza el juicio contra dos gerentes de Ford por crímenes durante la Dictadura

El próximo martes 19 de diciembre se llevará a cabo la primera audiencia en los tribunales federales de San Martín de un nuevo juicio oral por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, este juicio tiene una particularidad que lo diferencia de otros, ya que a la imputación contra Santiago Omar Riveros, de 95 años, antiguo director de Institutos Militares y de quien dependía la guarnición Campo de Mayo, se suman al banquillo de los acusados dos ex directivos de la multinacional automotriz: el ex gerente de Manufactura Pedro Müller (85), yel ex jefe de Seguridad de la planta de Ford en Pacheco, Héctor Francisco Sibilla (90).

Otros dos altos cargos de la Ford no llegaron al juicio por haber fallecido en el camino: Guillermo Gallarraga y el propio presidente de la compañía, Nicolás Courard

La fecha del juicio estaba prevista para el 14 de marzo de 2017 en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal n°1 de San Martín, pero fue suspendida por tiempo indeterminado hasta que el Consejo de la Magistratura cubriera una de las vacantes del Tribunal en cuestión.

La denuncia que dio origen a la causa penal fue formulada en 2002 por el fiscal Félix Crous, luego de escuchar en el Juicio por la Verdad que tramitó ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata el testimonio de Pedro Troiani, uno de los trabajadores sobrevivientes.