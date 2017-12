Laprairie: “Acá se vende lo más caro”

Por Jonathan Raed

La Prairie, una de las marcas de cosméticos más exclusivas del mundo, decidió apostar fuerte en América Latina, con particular foco en la Argentina. “Los productos más caros se venden en esta región”, asegura François Le Gloan (52), vicepresidente de la empresa suiza para América y Oceanía.

Le Gloan es un nómade de origen parisino, que recorre el mundo desde hace 20 años en nombre de prestigiosas marcas. Vivió en China, Corea del Sur y Estados Unidos. Desde 2011, es miembro de la junta de directores de La Prairie.

Noticias: ¿Cuáles son los objetivos de la empresa para la Argentina y el resto de América Latina?

François Le Gloan: América Latina es el mercado que crece a mayor velocidad. Esperamos un crecimiento por encima del doble dígito. El producto es muy popular. Y la Argentina es el mercado más importante de la región.

Noticias: ¿Qué diferencias notan entre el público europeo y el latino?

Le Gloan: Es curioso: la marca vende productos más caros y más lujosos en Latinoamérica que en Europa. Probablemente, porque el cliente es muy sofisticado y va por lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, la Colección Platino, que es una crema rejuvenecedora que está en la cima de nuestros productos, se vende mucho mejor en Latinoamérica.

Noticias: ¿Varía el éxito de los productos según la región?

Le Gloan: No mucho. En Asia, vendemos más suero que crema y en Occidente es al revés. Pero en general es lo mismo. En maquillaje, sí hay diferencias porque cambian las etnias y las necesidades de los clientes.

Noticias: ¿Cómo encaran el desafío de la constante innovación que suele exigir este mercado?

Le Gloan: La Prairie no lanza muchos productos nuevos. Sólo dos o tres por año. Cada vez que lanzamos un producto debe tener algo innovador. De otra manera, no tiene sentido. El equipo de investigación trabaja mucho para encontrar nuevas variantes, pero la innovación aparece cuando debe aparecer. No la forzamos. Además, no nos fijamos en cuáles son los productos exitosos del mercado. De alguna manera, hay que mantenerse al margen del mercado y salir con ideas propias. Es la única manera de ser innovador.

Noticias: Gran parte del prestigio de la marca se debe al Complejo Celular. ¿En qué consiste?

Le Gloan: Es un misterio (bromea). Es como la fórmula de la gaseosa más popular. Se produce en tres laboratorios. Cada uno prepara una parte de la fórmula y desconoce cómo se preparan las otras dos. Es el producto madre desde la creación de la marca y todavía lo seguimos estudiando. Es el común denominador de todos nuestros productos.

Noticias: ¿Cómo es el mapa de la producción?

Le Gloan: La mayor parte de la producción está en Suiza. Fabricamos algunos productos en Estados Unidos, pero nada más. El ingrediente principal es el caviar. Pero no nos gusta hablar mucho de la producción porque es nuestro gran secreto y hay muchos que intentan hacer copias. No nos gusta llevar gente a nuestra cocina; sólo mostramos los platos terminados (sonríe).

Noticias: ¿Ha crecido en los últimos años los productos para el público masculino?

Le Gloan: El público masculino representa entre 7 y 10% de nuestras ventas. Pero no tenemos una colección específica para hombres. La piel del hombre no es diferente a la de la mujer, más allá de ser un poquito más gruesa. Además, nuestros envases y presentación son unisex. Si no te digo que es para mujer, puede ser para hombre.

Noticias: ¿Un producto de excelencia debe ser necesariamente caro?

Le Gloan: Tenemos distintos precios. Hay productos que cuestan 150 dólares. El más caro cuesta mil. La diferencia está en la cantidad de beneficios que entrega. No sería justo para el cliente que tengan el mismo precio. Además, tampoco cuesta lo mismo la producción.

Noticias: ¿Cómo evolucionan los mercados de alta gama?

Le Gloan: El público se ha vuelto mucho más demandante. Está mucho más informado. No se lo puede engañar. Cuando vienen a la tienda, saben mucho sobre tus productos. También hablan entre consumidores. Para nosotros, es bueno porque sólo tienen éxito los buenos productos y estamos muy comprometidos con la calidad y la alta performance.

Noticias: La filosofía de la marca es luchar contra el tiempo. ¿Se puede dar esa pelea o es una batalla perdida?

Le Gloan: Por supuesto, no podemos congelar el tiempo. Pero sí podemos eliminar ciertos signos que no querés ver, de una manera natural. Hay belleza en cada edad. La Prairie invita a las mujeres de cualquier edad a verse radiante.