El día en que la DAIA apoyó el Pacto con Irán

Por Juan Luis González | Rodis Recalt

Entre fines del 2012 y principios del 2013 hubo dos encuentros entre la AMIA, la DAIA, los familiares de las víctimas y Timerman que explican la guerra que se desató entre la familia del ex funcionario y gran parte de la comunidad judía. En esos momentos se estaban dando los retoques finales al acuerdo entre Irán y Argentina, y el entonces canciller buceaba entre los referentes judíos buscando un apoyo político que sabía que era vital. La segunda reunión, el 29 de enero del 2013, en el séptimo piso de Pasteur 633 –sede de la AMIA– se vivió en extrema tensión: Timerman, que había estado de viaje fuera del país y había rosqueado para cambiar el horario del encuentro para poder llegar –“si no me dejan entrar pateo la puerta”, le dijo al entonces presidente de la DAIA, Julio Schlosser–, defendía el acuerdo contra las duras críticas que venían de varios familiares y en especial de los referentes de la AMIA –“venís a chantajearnos”, acusó Pedro Buki, delfín del rabino Sergio Bergman, al canciller K–. “Eran momentos de mucha presión. Nosotros nos opusimos siempre, en soledad, y sufríamos las operaciones de gente del gobierno como Oscar Parrilli, Aníbal Fernández y Carlos Zannini”, recuerda el actual titular de esa organización, Agustín Zbar, que acusa a Timerman de “hacer lobby” en ese momento. La DAIA, en cambio, apoyó el flamante acuerdo, que había sido firmado dos días atrás, y luego de la reunión, sus dirigentes se prestaron a una conferencia de prensa en la que llevó la voz cantante Timerman.

El gran ausente de esa conferencia fue Waldo Wolff, entonces vicepresidente de la DAIA y ahora diputado del PRO, quien se negó a participar. “Les dije que se iban a arrepentir”, dice hoy el político. El apoyo de la DAIA duró 72 horas, y luego, misteriosamente, cambiaron radicalmente su posición y se sumaron a las críticas: la comunidad judía se unía otra vez, pero por el espanto. Fue un punto de inflexión, y desde entonces los Timerman y sus aliados se sienten atacados por las organizaciones. “Frenan a la Justicia, no quieren que se sepa la verdad”, dijo el ex funcionario en esos días, encolerizado, y un año después renunciaría a su condición de miembro de la AMIA. Las explicaciones del viraje son infinitas.

Jorge Elbaum, director ejecutivo de la DAIA durante seis años, líder del “llamamiento argentino-judío” –asociación enfrentada a los grandes organismos de esa religión– y afín a la familia Timerman, tiene una posición tomada: “Cambiaron de parecer por el lobby de la embajada de Israel, a la que le conviene que el atentado siga quedando impune, y algunos actores de presión locales”. En esos días se destacó el trabajo del fallecido periodista José “Pepe” Eliaschev, que desde el diario PERFIL había adelantado el acuerdo con Irán en el 2011. En la comunidad ningunearon esa primicia. Desde la DAIA se amparan en el desconcierto general. “Había muchas presiones, todo pasaba muy rápido y nosotros no somos políticos. Nos equivocamos”, dicen en off. “No estaban muy preparados y acompañaron al gobierno. No hay que olvidar que había operaciones fuertes”, agrega Zbar.