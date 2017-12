VIDEO | Escracharon a Martín Lousteau en el Congreso

El diputado y ex candidato a Jefe de Gobierno fue rodeado por un grupo de manifestantes que lo empujaron e increparon amenazantes en las inmediaciones del Congreso.

“Para che, pará…”, repiten una y algunos pocos cuerdos que acompañaban al diputado Martín Lousteau, e incluso él mismo le pide a un grupo de personas que lo empujan vehementemente que se detengan. La cara de temor y desesperación del joven ex candidato a Jefe de Gobierno porteño habla por sí sola. La situación de extrema violencia si vivió hace esta tarde en las inmediaciones del Congreso, donde la violencia parecería no tener fin.

El video es impactante. Allí se ve como decenas de personas atacan al diputado, quien estaba sólo con su mochila. Y los manifestantes que lo increpan son algunas de las personas que se manifiestan en el lugar desde que se aprobó la reforma previsional, el lunes.

Mirá uno de los videos de la agresión:

En las imágenes se pueden ver como una turba se tira encima de un indefenso Lousteau. El político apenas atina a tirarse contra un kiosko de diarios y revistas para intentar protegerse, pero si no fuera por un grupito de personas y un par de efectivos de la Policía de la Ciudad que lo sacó, no se sabe hasta dónde podrían haber llegado los agresivos manifestantes. Por suerte, Lousteau no pasó más que un susto.

Mirá uno de los videos de la agresión: