Aluvión de melódicos: después de Rod llega James Blunt

Por Maximiliano Sardi

James Blunt llamó la atención del mundo en 2005 con su debut hit “You’re Beautiful”, que llegó al top de los rankings musicales en Europa, donde lideró por seis semanas

El álbum Back to Bedlam se posicionó en el primer lugar de las listas del Reino Unido y Blunt y los coautores de la canción recibieron el premio Ivor Novello a la canción más sonada en las radios británicas.

Hoy Blunt llega al país para presentarse este sábado 24 de febrero en el Luna Park, con la gira difusión de su más reciente disco, “The After Love”, que cuenta con las colaboraciones de músicos como Ed Sheeran, Ryan Tedder de One Republic y Robin Schulz.

Con más de 120 millones de views en Youtube y casi 200 millones de escuchas en Spotify de “Ok”, su nuevo hit, Blunt prueba que está vigente y es una estrella entre los melódicos.

“Es graciosa la historia porque había escrito como 100 canciones para el álbum, entre ellas OK. Cuando la grabamos no me gustó y decidí que no quería ponerla en el disco, la descarté. Cuando me crucé a Robin Schulz, me dijo ‘me parece que es un hit’, y terminamos lanzándola juntos como single. Y efectivamente fue un éxito”, confiesa el propio Blunt.

Esta es la primera gira para James después de “Moon Landing Tour”, con la cual realizó más de 140 espectáculos en todo el mundo en el transcurso de 12 meses.

“La gente espera que mi concierto sea un hombre con una guitarra tocando canciones tristes pero la verdad es que no, tengo una banda que tiene mucha energía. Si bien el tour se llama ‘The Afterlove’, por mi último disco, yo digo que en realidad se debería llamar ‘Greatest hits’, porque vamos a tocar canciones que todo el mundo conoce. Va a estar buenísimo”, promete el cantante, que mañana a las 21 subirá al escenario del Luna.