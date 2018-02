Viviana Fein rompió el silencio para desmentir a Arroyo Salgado

“Yo estoy íntimamente segura qué durante mi actuación, no había ninguna prueba contundente concreta y precisa de un hecho homicida”, afirmó la ex fiscal en la entrevista dónde rompió el silencio.

Por Mario De Fina

El primer punto que se encargó de aclarar la ex fiscal fue el resultado de los entre cruzamientos telefónicos entre los Nextel que pertenecían a la SIDE, pero que no aportaron mayor información ya que fueron justificados en la declaración como charlas informales o por un partido de futbol, no había una conexión probable entre ellos. A continuación comenzó el relato de aquella noche, Viviana Fein se enteró del hecho a las 12:20, previamente aceptó la fiscalía del juzgado: “Cuándo llego me estaban esperando todos en el vestíbulo y me cuentan que estaba la unidad criminalística. Berni estuvo todo el tiempo atrás mío, el podía (…) como en todos los hechos a los que concurrió. El vino siempre caminando atrás mío y luego de una hora se retiró. La mamá de Alberto Nisman, fue la que bajo juramento dijo que nadie entró al baño hasta que la fiscal Fein llegó ”. En ese momento Fein contó una intimidad que hasta el momento era desconocida: “Lo primero que hice fue acercarme y darle el pésame, me lo agradeció, de hecho voy a destacar un hecho loable, cuando murió mi madre me dio el pésame a mi”

Fein contó que al momento de ingresar al departamento, se encontró con una unidad criminalística con 11 personas, cuyo jefe quién levantó los rastros papilares es abogado con años de servicio: “En la unidad viene todo el personal que necesito, por otro lado el juzgado convocó a la división homicidio y apoyo tecnológico de la policía federal“.

“Conmigo entra el levantamiento de rastros, el jefe del servicio, y el video operador y fotografía, que van filmando todo el piso y el contorno del piso para demostrar que no hay rastros extraños que pudieran ser de interés para nosotros”. Una vez atravesado el vestíbulo y en la puerta del baño Fein cuenta qué ellos: “video operador y el fotógrafo tuvieron que presionar la puerta, su cabeza estaba doblada hacia un costado y presionando la fuerza, abrieron una pequeña abertura para que entre la cámara de fotos y la filmadora. Todos los patrones, en la estructura completa, eso se hace para salvar el lugar. Cuando ellos se retiran y la abertura se hace un poco más grande, hago pasar a la medico legista, al personal de laboratorio químico y de balística, cuando entran ellos convoco a un testigo presencial que se ubica en el baño y controla todo. Todos los testigos presenciales declararon que no observaron ninguna irregularidad frente a Julián Ercolini”.

Esto sucedía frente a cinco autoridades judiciales, según Fein ella no puede dudar de las palabras de la madre de Nisman en las qué señaló que la emergencia privada no entró al baño, miró desde la puerta. A su vez el perito de Arroyo Salgado, Salcedo, en su declaración testimonial manifestó que nunca se afectaron los patrones de manchas de sangre y eso sirvió para establecer como se encontraba Nisman al momento del disparo. Viviana Fein arremetió ante la manipulación del arma: “No se limpió el arma, se despejó para ver la numeración, calibre y la marca. La perito que recibe el arma, declaró bajo juramento y señaló que el arma llegó tapada de sangre”

Sobre la autopsia, que Salgado alega qué no se le permitió participar a sus peritos de parte, Fein afirmó que en su vida se negó a pretensiones de las partes y, que la autopsia no fue hecha por alguien sólo, estuvo supervisada por dos personas:“Ella nunca transmitió que quería participar, su pareja me presenta un escrito que quería participar a las 10:30 de la mañana y la autopsia había finalizado media hora antes. Me contacto y me dice que no quería que entregue el cuerpo. El cuerpo se retuvo del día 19 de enero al 27 de enero, la Dra. Salgado presenta un escrito con lo siguiente: ` El tiempo transcurrido desde que se realizo la autopsia impide que las inconsistencias puedan ser resueltas en una nueva edición’”. Ella se evade de la autopsia, de la filmación, de las fotografías, para presentar su informe privado el 4 de marzo, previamente lo anuncia, y dice que la data de muerte fue de 36 horas, concluye la ex fiscal del caso Nisman.

“Siempre hablé de tres posibilidades y nunca direccioné la investigación. Las hipótesis estaban para analizar las tres, por eso yo hago las pericias, dispongo los cruces de llamado, relevamiento del complejo Le Parc de cámaras, puntos ciegos, un relevamiento de ingreso y egreso de pasajeros. Las cámaras del ascensor de servicio cubrió todo, hasta el día domingo cuando le arrojan el diario. El ascensor principal no tenia cámaras y el de servicio si tenía.Si hubiera habido alguna inconsistencia no me hubiera apoyado mi instructor jerárquico, Saint, en el 2015.

Ante la pregunta de si fue apretada por el Kirchnerismo, afirmó: “primero que no me nombró en el Kirchnerismo y si lo hubieran hecho lo hubiera denunciado, yo dije que no me manipulen de ningún lado, ni de oficialismo ni oposición, mi función es investigar. Yo soy imparcial, soy transporte, y hago todos las medidas y busco únicamente la verdad, cualquiera que sea“. “Trabaje 45 cuerpos por qué los resultados para ellos no eran los esperados, yo quiero decirle a la sociedad que se mintió y se me ensució de forma gratuita”. Por último relató que se encontraron 16 huellas digitales, cinco eran aptos, once no eran aptos. De los aptos, dos eran de Nisman y los otros tres no pudieron ser identificados

¿A Nisman lo mataron?, preguntó Novaressio sobre el final de la entrevista:

”Que lo decida la justicia pero ajustado a la absoluta verdad. Busqué únicamente la verdad absoluta, yo puedo decir ante Dios que tengo la conciencia en paz. Yo estoy íntimamente segura qué durante mi actuación, no había ninguna prueba contundente concreta y precisa de un hecho homicida. Estoy más que tranquila y feliz de darle todas las respuestas Ame a la justicia, ame mi función y sólo espero que haya honestidad”.Por último le habló al ciudadano: “En la sociedad puede haber dos miradas, pero dentro del expediente no, ahí tenemos que tener la misma mirada”.