Cambios en TN: Noticieros volátiles

Por Maximiliano Sardi

Otra bomba en TN. Tras la renuncia de el Rifle Varela (que empezará próximamente programa en la transnoche de América después de “Animales Sueltos”), y la salida de Santo Biasatti (que arranca en los primeros días de marzo en Crónica Tv), Florencia Etcheves anunció la semana en el canal que se marcha para dedicarse exclusivamente a la escritura de su próxima novela.

Aunque la noticia generó revuelo y dudas (muchos intuían su desembarcon en otra señal en marzo), en TN juran que no hay terceros en discordia. A Etcheves, hace tiempo dicen, la seduce más su perfil de novelista: desde el año 2012 cuando debutó con “La Virgen en tus ojos”, no paró. Atrás vinieron “La hija del campeón” (2014) y “Cornelia” (2016), que pronto se verá en la pantalla grande. “El viernes Flor lo comunicó a la producción, y ya lo había hablado con gente de la gerencia hace un mes. Y lo que salió es la verdad. No tiene propuestas de otros canales que sepamos. Está con sus novelas, y un proyecto que le requerirá irse un mes afuera. Se va a enfocar en eso, en el cine y en la escritura”, explica uno de sus productores.

“En noviembre ya había tomado la decisión. Cerró por dos novelas más, está filmando ahora una película con (Luisana) Lopilato y tiene otra más dando vueltas. Estaba hinchada los huevos, es medio fóbica y tenía ganas de quedarse en su casa con los gatos, guita no le falta, su marido gana bien”, explica un compañero de trabajo. Y aseguran que el caso es distinto al de otras partidas como la de Santo y el Rifle.

“Yo no renuncié, no me dieron muchas alternativas dentro del nuevo esquema”, expresó Biasatti que inició acciones legales mientras espera el debut -previsto para el 5 de marzo- en la pantalla de Crónica TV para conducir la primera mañana, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana.

“A mi me trataron de loco, de egocéntrico, de que me sentía más grande que el canal, por eso me fui”, desnudó Varela esta semana, enojado con el canal de noticias de Clarín tras varios meses alejado de la tele.

Renovación

En TN sigue adelante el refreshing de conductores y panelistas que inició en 2017 (despidieron a María Areces y jubilaron al experto en tránsito Ernesto Arriaga), para mantener su liderazgo en audiencia: el promedio de enero y lo que va de febrero arroja 1,6 puntos para TN; el segundo lugar para C5N con un promedio de 1 punto; el tercer lugar para A24 con 0,7 puntos de promedio; y muy cerca con 0,6 unidades Crónica en el cuarto puesto.

Y los cambios en la gerencia de TN (desde el 1ro de marzo Carlos de Elía asumirá como Director de Noticias de Artear y dejará la Gerencia de Noticias en manos de Ricardo Ravanelli), coinciden con algunos ajustes en la grilla, y testeo de formatos.

“El canal tiene un nuevo gerente de noticias, que es Ravanelli, que en realidad está hace un par de años. Él tiene que ver con el advenimiento de todos los lanatos, que venían de PPT de la que él era productor general. Y la idea en la mecánica de los programas es que cada uno diga lo indispensable, y que el especialista presente sus notas”, dan cuenta en TN.

“Los cambios van en pos de renovar la pantalla como lo hace la competencia”, aseguran. Así le llegó el final a “El juego limpio”, el ciclo que condujo Nelson Castro durante los últimos 20 años (iba los jueves a las 22). Sin embargo Nelson seguirá conduciendo el segmento de noticias por la tarde.

“Se incorporó mucha más gente por esta necesidad de que haya más voces, por lógica necesitás más gente hablando y es natural que aparezcan muchas más caras jóvenes”, explica otro productor del canal, que adelanta los cambios: “lo que está confirmado es que Paula García pasa a ‘Metadata’ en reemplazo de Etcheves (el segmento informativo que conducía de 14 a 18 junto a Ricardo Canaletti), y a ‘Bella Tarde’ llega Carolina Amoroso que venía de LN+, que entró la semana pasada, tuvo un breve paso por la puntocom, y ya va a estar al aire como reemplazo de Paula”.

Semana clave. El 5 de marzo la mayor parte de los canales de noticias reacomodarán sus grillas de programación y debutarán nuevos ciclos. Al de Santo en Crónica se sumará el de Luis Majul en A24 (a las 22 acompañado por un equipo de periodistas en el que estarán Lucía Salinas y Mariel Fitz Patrick), que el domingo 18 volverá también a América con “La Cornisa”.

Por el lado de Canal 26 el lunes 5 marcará el debut de Paulino Rodrigues con “La Lupa”, programa político y económico que irá de lunes a viernes a las 21, y contará con la participación de los periodistas Nacho Ortelli, Lourdes Marchese y Alejandro Cancelare.

La otra novedad en TN es “Fenómenos”, que conducirá el meteorólogo José Bianco (amparado en el rating de los eclipses y huracanes) los viernes, a las 23, con repeticiones el fin de semana.