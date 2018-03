Meryl Streep: “El mundo cambiará con la igualdad de género”

Meryl Streep, nominada por vigésimo primera vez a un Oscar por el drama “The Post”, habló en la previa de los Oscar sobre el #MeToo y el debate actual sobre los abusos sexuales en Hollywood.

“En Estados Unidos hay diez importantes compradores en la distribución de películas para diferentes regiones y son todo hombres. Esto les muestra enseguida el tipo de películas que se emiten en todos los centros comerciales de Estados Unidos”, insistió Streep sobre la posición masculina dominante en a industria .

“Nuestra cultura está determinada por los hombres en la cumbre. Si la mitad de la dirección de The Weinstein Company estuviera compuesta por mujeres, nada de esto habría pasado. Tras el primer pago por un acuerdo extrajudicial, alguien hubiera preguntado para qué es el dinero y habría decidido que no se pagase por ello nunca más. Todo el mundo cambiará cuando haya igualdad (de género) y exista compañerismo. No se trata de remplazar a nadie, sino de compartir”.

“Estamos viviendo un ajuste de cuentas y eso es maravilloso. Como feminista creo que vivimos el momento más optimista en 40 años, a costa de las destrozadas vidas de algunas mujeres. Pero nuestro debate actual cambiará algo, lo siento”.

“En el cine los estudios de mercado han demostrado que al final son las mujeres las que deciden qué película ver. Pero ellas eligen en una cita una película que creen que le va a gustar al hombre. Es como cuando cocino una cena según lo que le gusta a la gente que se va a sentar a la mesa y no lo que yo quiero comer. Las mujeres ceden el paso porque piensan qué es bueno para la relación”, se explayó Streep.

La nominada al Oscar no dejó fuera de la polémica a Donald Trump con quien desde el año pasado mantuvo cruces en las redes. “Trump llegó a presidente en un brote de misoginia. Odie la manera en que se culpó a Hillary por los errores de su marido. Muchos votantes de Trump son hombres que están desempleados en casa mientras que sus mujeres tienen dos trabajos a la vez”, marcó la actriz ganadora de tres Oscars (el último por su papel como Margaret Thatcher en “The Iron Lady”).