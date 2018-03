Una mujer, un negro y un mexicano, los candidatos a Mejor Director

Hollywood se abre a la diversidad: una mujer, un negro y un mexicano figuran entre los cinco candidatos al Oscar a la Mejor Director. Si bien lo último no es novedad (en los últimos años otros dos mexicanos resultaron premiados: Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu), cuesta ver a una mujer entre los aspirantes. Y lo mismo vale para un realizador afroamericano, sobre todo si llega con una película de género.

GRETA GERWIG es la única mujer entre los candidatos a Mejor Director. Dyio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como actriz, y etiquetada como “indie”, siempre tuvo claro que no iba a trabajar únicamente delante de la pantalla. Hace diez años coescribió, codirigió, coprudujo y coprotagonizó “Nights and Weekends”. Y aunque la californiana de 34 años es la más joven de los cinco aspirantes, no es una novata en alfombras rojas.

Hace cuatro años estuvo nominada al Globo de Oro como mejor actriz por “Frances Ha”, la película de Noa Baumbach que coescribió, y con la que obtuvo su mayor éxito antes de lanzarse a la dirección en solitario con un material propio enel drama “Lady Bird”, un memorable debut de tintes autobiográficos que en total compite por cinco estatuillas.

JORDAN PEEL, con su debut “Get Out”, se suma a la puja por el Oscar a Mejor Director. El film es una película de terror aderezada con comedia y algo de crítica social, muy a tono con el reclamo de mayor espacio para figuras negras en la industria que nació hace dos años con el #oscarsowhite.

Peel, nacido en Nueva York en 1977, se ganó un lugar como actor en series de televisión (“Fargo”) y comedia de sketches que él mismo coescribía y coprotagonizaba en la serie “Key & Peel”.

Es el único afroamericano de la terna y un desconocido en Hollywood, donde entra por la puerta grande con esta primera película -que compite por 4 estatuillas- que desde que se estrenó en Sundance ha recibido el aplauso de la crítica y ha recaudado más de 250 millones de dólares (apenas costó 4,5 millones).

GUILLERMO DEL TORO compite como mejor director por “La forma del agua”, después de que lo hicieran sus “cuates”: Cuarón, ganador en 2014 con “Gravedad”, y González Iñárritu, ganador en 2015 con “Birdman”. Y muchos ven al mexicano como portador ya de la estatuilla a mejor director, sobre todo teniendo en cuenta que se ha llevado el Globo de Oro en esta categoría y el galardón del Sindicato de Directores DGA.

Nacido en Guadalajara hace 53 años, Del Toro dio sus primeros pasos en el cine con honores en Cannes (“Cronos”) y desde entonces ha seguido cosechando éxitos con los seres extraordinarios (“El laberinto del fauno”), monstruos (“Titanes del Pacífico”) y personajes de cómic (“Hellboy”) que han ido habitando sus películas, en muchas de las cuales ha jugado con el terror (“El espinazo del diablo”).