Aníbal Fernández, el nuevo abogado de Cristóbal López

El empresario suma al ex funcionario del kirchnerista a su equipo de letrados defensores. Cambio de estrategia legal.

Por Rodis Recalt

Cristóbal López sumará un nuevo abogado a su equipo de defensores. Se trata de Aníbal Fernández, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, quien luego de la derrota electoral en las elecciones legislativas decidió tomar distancia de Unidad Ciudadana.

Aníbal F no será el encargado de la defensa penal, que hasta ahora sigue en manos de Carlos Beraldi. Su rol irá más por el lado civil y otro tipo de demandas que aún tiene que estudiar. Además será defensor de Fabián De Sousa, socio de López, que también regresó a prisión el pasado fin de semana largo. En diálogo con NOTICIAS, Fernández aseguró: “Estoy orgulloso de que Cristóbal y Fabián me hayan elegido como su abogado porque son mis amigos y yo no abandono a mis amigos”. Aníbal destacó esto último porque considera que “en tiempos donde las ratas abandonan el barco, es muy importante estar al lado de los amigos que la están pasando mal”.

El miércoles 2 de mayo, el ex funcionario visitó a López en el penal de Ezeiza y en días previos había ido hasta la cárcel de Marcos Paz para visitar a De Sousa. Según contó a este medio, los encontró bien de ánimo y en buenas condiciones físicas. Esto se explica porque acababan de volver.

El fin de semana, López recibió también la visita de sus hijos, Nazareno y Emiliano. El empresario volvió a quedar recluido dentro del programa IRIC (Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad), que es utilizado para presos con posibilidades económicas de corromper agentes del servicio penitenciario.

Según trascendió, Beraldi, el abogado penalista de López, presentaría un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para pedir la excarcelación de su defendido.

La llegada de Aníbal Fernández al equipo de defensores de López también se puede leer como una estrategia mediática. Ya pide pista: afirmó que está dispuesto a debatir con cualquiera las causas que tiene Cristóbal.

“Pasamos de una dictadura con un Estado asesino a un gobierno democrático con un Estado ladrón que mete presos a sus empresarios para luego quitarles sus empresas”, disparó.

Todavía no se sabe si Aníbal F es buen abogado, pero sí se conocen sus dotes para la defensa mediática.