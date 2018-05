Margarita Stolbizer: “Hoy estamos mejor que antes”

La exdiputada brindó una conferencia de prensa ante los alumnos de Periodismo de Perfil. Críticas al Gobierno por la crisis económica y por los “negocios de parientes y amigos”. Pero reconoció que Macri “rompió con lo anterior”.

“Me preguntaba por qué habiendo tantos políticos en este país me eligieron a mí para realizar esta conferencia de prensa”, comentó la ex diputada nacional Margarita Stolbizer al llegar este lunes al auditorio de la Escuela de Comunicación de Perfil para reponder las preguntas que le realizaron los alumnos del Instituto Terciario en Periodismo que dicta sus clases en la redacción multiplataforma de Editorial Perfil.

“Estamos lejísimos de tener una estrategia electoral para 2019. El GEN terminó con un muy mal resultado en las últimas elecciones” dijo Stolbizer, en un gesto anticipatorio de lo que serían algunas referencias políticas. “Este es un tiempo en el que tenemos que reflexionar”, añadió al referirse su apoyo a Sergio Massa. Sin embargo, agregó: “Sigo convencida de esa alianza”.

Este es un resumen de la conferencia de prensa brindada por Stolbizer en la Escuela de Comunicación de Perfil, en la materia “Entrevista” que dicta Juan González, redactor de la revista Noticias.

–¿Cómo siguió la semana pasada el aumento del dólar y la reacción del Gobierno? ¿El Gobierno está encaminado para corregirlo?

-El Gobierno no da la imagen de seguridad que todos querríamos que diera, al contrario, a mí me da la impresión de que transmite incertidumbre. Más allá de la coyuntura vinculada con el dólar, lo complicado es que no hay ni un programa ni un equipo económico, es muy difícil visualizar hacia dónde va la economía. Un problema que tiene el gabinete son sus antecedentes. El caso del ministro Dujovne es muy grave, fue evasor hasta que tuvo la oportunidad de blanquear.

–¿Macri debería pedirle a algunos de sus ministros que den un paso al costado?

-Me parece que eso es irrelevante. Ninguno debería estar ocupando esos cargos, pero acá no hay duda de que las decisiones en materia de política económica son del Presidente y estos son los ministros que le generan confianza.

–Usted ha sido un símbolo de las denuncias contra el kirchnerismo ¿Por qué con este Gobierno sus acusaciones no generan el mismo impacto?

-Hice esas denuncias porque era mi obligación hacerlo, no para sacar rédito político. Eso estuvo mucho en agenda porque formó parte de la cruzada antikirchnerista de algunos medios. Con este Gobierno mis observaciones son políticas. No creo que la actual gestión esté mostrando los mismos niveles de corrupción con los que terminó el kirchnerismo, sin embargo, esta sólo lleva dos años en el poder.

–¿Qué gestión le gusta más, la de Cristina Fernández de Kirchner o la de Mauricio Macri?

-Yo no me puedo identificar con ninguna, pero formo parte de la mayoría de los argentinos que piensan que hoy estamos mejor que antes. No porque me guste más este gobierno, sino porque rompimos con lo anterior. Macri será, en tal caso, una transición que nos permitió salir de esos 12 años de kirchnerismo. Tengo la esperanza de ver una alternativa distinta y de que lo que viene es mejor.

–En relación a los malos resultados electorales ¿No cree que haya sido muy tibia su propuesta electoral en alusión a las estructuras ideológicas que manejan el pensamiento nacional?

-Eso es parte de la autocrítica. Yo estaba muy convencida de mis ideas. Hice una campaña en el 2015 hablando sobre dos pilares claros: igualdad y decencia. Pero nos diluimos en una propuesta que sobreideologizaba algunas cosas de la vida cotidiana que la gente quería. Creo que no fue claro nuestro mensaje.

-Usted dijo que es posible la reelección de Macri porque la oposición está siendo funcional ¿Qué debería hacer esa oposición?

-Si uno piensa en crear una alternativa debe tener peronistas y radicales, pero creo que la reconstrucción del peronismo como se la está presentando, es sectaria y atrasa. Hay que construir una opción que sea clara en ideas, progresista y que tenga un compromiso con la ética. Este gobierno prometió muchas cosas, pero en dos años no modificó la Ley de Ética Pública, se reproducen los negocios que parientes y amigos hacen con el Estado.

–Ante la crisis económica y social, ¿no cree que sería oportuno impulsar, tanto desde la oposición como desde Cambiemos, una especie de “pacto de la Moncloa”?

-Sí, estoy totalmente de acuerdo. La actitud del Presidente apenas asumió tuvo algunos gestos que parecían ir en esa dirección. Pero, con el inicio de la campaña electoral de 2017, Macri fue al Congreso a abrir las sesiones ordinarias con un discurso brutalmente confrontativo. Se notó la intención de romper con el diálogo en pos de lograr resultados electorales a través de la polarización. Estos acuerdos deben ser impulsados por el gobierno y yo no lo veo con ánimos de negociar.

Facundo Herrera – Lara Masi – Alan Ares – Lucía Ciuffardi

(Alumnos de Primer Año de Periodismo – Escuela de Comunicación Perfil)