Todos contra Baby Etchecopar

Por Daniela Bianco

Baby Etchecopar vive días turbulentos y parece no tener paz. El lunes, el polémico periodista vivió un escrache por parte de un grupo de mujeres en la puerta de Radio 10. Un hecho que se produjo tras los insultos que él le propinó al aire a la militante del Movimiento Evita, Silvia Ponce, tras enterarse de los 30 mil pesos que la mujer cobraba como beneficiaria de un plan de trabajo. “Vos sos una porquería. Vividora. Gusano. Sáquenla del aire. Hijos de puta. 30 lucas por mes y están pidiendo aumentos”, dijo Etchecopar.

El tenso cruce en la puerta de Radio 10, que también incluyó insultos por parte de las manifestantes, no terminó bien. Mientras una decena de taxistas se acercaron a la radio de Palermo a darle su apoyo a Baby, la Policía de la Ciudad tuvo que cortar el tránsito en Uriarte y Nicaragua, para apaciguar las aguas. Sin embargo, en las redes sociales, el cruce continuó y bajo la consigna “Si escuchás a Baby #YoMeBajo”, una decena de usuarios comenzaron una campaña para bajarse de aquellos taxis que escuchen el programa del periodista.

Pero la calma le duró poco a Baby, que furioso porque en “Todas las tardes”, el programa de Maju Lozano en Canal 9, hicieron una nota en la calle preguntándole a los taxistas si lo escuchaban, terminó atacando a la conductora y acusándola de recibir sobres por parte de Uber. En un extenso monólogo en su programa, Etchecopar dijo: “Me mandan el video del programa de la torta, de la cara de torta, defendiendo a Dady Brieva… Que Dady es un amor, que lo dijo sin querer. Y después ponen una foto mía y el calco ese de mierda que paga Uber: no tome taxi. Mandan a un movilero a la calle y le dice a los taxistas: ‘¿Usted escucha a Baby?’ “No”, le dicen. ‘¿Y si sube un pasajero y le dice que no quiere escuchar y que se baja?’ “Bajo al pasajero”, le dice el tachero. Hasta ahí íbamos bien. Una nota fracasada, un boicot fracasado.”, fue una de las primeras frases del periodista. Y luego continuó contra las otras dos mujeres del programa: “Sale la Lozano esta, la fea, que además tiene dos cotorras. Una es Ninci, la operadora de Magneto, ahora de gagá ya está cotorra vieja, y otra que es una impresentable. No sé quien es. Te equivocaste, pendeja, no pasa todo entre las piernas”. Para luego volver a Maju: “Esta mina, que es muy desagradable. Insolente, mal vestida, feucha. ¿Quién sos vos para hablar de mí si hiciste todos fracasos? ¿Te tiraron unos mangos para pegarle a los taxistas? Facasada, anda a aprender a vestirte, no tenés imagen televisiva, sos un tapón a la tarde en un canal porque no había otra cosa que poner”.

#StopEtchecopar Desde esta cuenta exigimos que pare con sus agresiones a las mujeres. pic.twitter.com/hrXH4ggF0d — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) 13 de septiembre de 2018

Ante el agresivo monólogo de Baby, en las redes sociales salieron a bancar a la conductora bajo el hashtag “#StopEtchecopar” (Paren a Etchecopar). “Todos los días Baby Etchecopar ataca a una mujer. Estamos frente a un degradador serial que sobreactúa su misoginia”, reza parte del comunicado que dio a conocer el grupo de Periodistas Argentinas en su cuenta de Twitter e Instagram. Además, la diputada del FPV, Gabriela Cerruti, presentó un pedido de informe para, tal como ella anunció desde la red social del pajarito, “conocer el estado de las innumerables denuncias en la Defensoría del Público, en el INADI y en la Justicia que se le realizaron a Baby Etchecopar por sus dichos discriminatorios y estigmatizantes en contra de las mujeres”.

#stopEtchecopar Presentamos un pedido de informe para conocer el estado de las innumerables denuncias en la Defensoría del Público, en el INADI y en la Justicia que se le realizaron a Baby Etchecopar por sus dichos discriminatorios y estigmatizantes en contra de las mujeres. pic.twitter.com/P4sJV2BKVL — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 13 de septiembre de 2018

Lejos de quedarse callada, Maju también le respondió a Etchecopar. “Un tipo tan bajo y cobarde como vos se mete con las mujeres. Sos un cerdo y un cobarde. Y, si yo fuera varón, voy a la radio y te recontra cago a trompadas. Te recontra cago a trompadas y me banco la que se venga, pero las mujeres no actuamos así”. Y cerró: “Vos no te metés más con ninguna mujer, me hartaste. No voy a permitir que nunca más en tu puta vida que vuelvas a insultar a una mujer. Me voy a encargar hasta el último día de mi vida de perseguirte cuando te metás con una mina. Sos un misógino y un cobarde”.