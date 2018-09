VIDEO: Cristina Fernández reveló que Massa le regaló un cuadro de Páez Vilaró

Por Carlos Claá

Durante la recorrida por su casa de El Calafate, con video incluido, la ex presidenta Cristina Kirchner mostró cómo quedó su domicilio tras los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio. Huecos en la pared, desorden y algunos faltantes que ella argumentó como “robos” de la Justicia.

Pero llamó la atención la faltante de un cuadro. Porque se lo había regalado su ex jefe de Gabinete, hoy opositor a la ex presidenta, Sergio Massa. “Acá había un cuadro de Páez Vilaró que me había regalado Massa”, contó Cristina. Y completó: “Yo no me acuerdo si me lo había regalado para un cumpleaños, cuando era director general de ANSES o cuando era Jefe de Gabinete. O después cuando era intendente”.

Leer también: Cristina Kirchner, contra Bonadío: “Ni siquiera en la Inquisición se atrevieron a tanto”

“Lo cierto es que a los presidentes la gente también les regala cosas para su cumpleaños. Tienen amigos o gente que los aprecia, o que no los aprecia tanto pero también les regala”, dijo la ex presidenta. Pero lo que no suele suceder es que un dirigente político le regale a otro un objeto tan costoso como una obra de un artista reconocido mundialmente.

Mirá el video:

El uruguayo Carlos Páez Vilaró es uno de los artistas más cotizados de la región. Sus obras pueden costar más de 100 mil pesos. Un presente muy importante para dos dirigentes que hoy son rivales políticos.

Leer también: Testigo en El Calafate: “Yo construí la bóveda de Cristina”