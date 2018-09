Conferencia anual de la UIA: polémica Techint

Por Alejandro Rebossio

Que el vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA) y ejecutivo de Techint, Luis Betnaza, oficiara de presentador del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en la conferencia anual de la entidad despertó no sólo críticas en las redes sociales. Algunos empresarios comentaban por lo bajo que Betnaza, imputado en la causa de los cuadernos K, debería haber optado por el bajo perfil, pero ninguno de ellos lo criticó en público.

Los que se atrevieron a plantear reparos al director corporativo del mayor grupo empresarial de la Argentina fueron dos ex dirigentes de la UIA en una reciente reunión de la lista interna Celeste y Blanca, opositora a Industriales, donde milita Techint. Se trató del ex presidente Héctor Méndez y del ex secretario Juan Carlos Sacco.

Plantearon que Betnaza y el vicepresidente quinto de la UIA, el detenido Juan Carlos Lascurain, también de Industriales, debían pedir licencia. La moción no llegó lejos. “¿Qué vienen a plantear? Si el kirchnerismo nombró a Méndez director en Transener y le dio un crédito del Bicentenario”, se refirió un ejecutivo de Techint a aquellos préstamos a tasa baja. “Y el hijo de Sacco tuvo líos cuando daba subsidios en la Secretaría de Industria”, echó más leña al fuego.