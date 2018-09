Nicolás Dujovne en blanco: el ministro que hace Punta

Por Rodis Recalt

NOTICIAS hizo un pedido de informes a la Dirección General de Registros (DGR) de Uruguay para conocer detalles de una de las propiedades que allí tiene el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, la cual fue estrenada en el verano 2017-2018. Según esos documentos, Dujovne hizo una “reserva de prioridad” el 26 de marzo del 2015 y el 14 de abril una “promesa” de compra, la cual ya genera registros y derechos sobre los bienes. En Uruguay, a diferencia de la Argentina, se registra todo el derrotero en la compra de un inmueble. Es por eso que la reserva y la seña quedan asentadas en los organismos del Estado. Según esos documentos, el terreno de 405 metros cuadrados fue comprado en 315.000 dólares a una mujer llamada Alejandra Galvalisi.

Dujovne declaró ante la DGR que su domicilio es ruta 10 y calle 9, en la Barra, departamento de Maldonado. NOTICIAS consultó a un escribano para saber por qué el actual ministro pudo haber declarado un domicilio uruguayo, cuando su domicilio fiscal es en la Argentina. No es un dato menor. Si alguien quisiera, por ejemplo, notificar al propietario de ese inmueble y fuese al registro uruguayo para pedir un informe, se encontraría con un domicilio que no le pertenece al ministro. Obtendría el mismo resultado que esta revista. Según explicaron desde el Ministerio de Economía, la dirección que informó Dujovne es la de su escribano.

Dujovne, que como encargado de la economía nacional prefiere las inversiones en el exterior, en esas tierras construyó en tiempo récord una casa de dos plantas a la cual le agregó una pileta de 21 metros cuadrados. Según estimaciones del mercado, esa propiedad hoy valdría alrededor de 1 millón de dólares. La casa está ubicada en la zona conocida como El Faro de José Ignacio, a dos cuadras de la playa. En su declaración jurada de principios del 2017, presentada ante la Oficina Anticorrupción, Dujovne declara esta propiedad como un lote, por un valor fiscal de 4,9 millones de pesos. En la próxima presentación es probable que es número aumente porque el lote ya fue edificado.

Dujovne terminó de pagar el terreno el 5 de julio de 2016, apenas 17 días antes de que se cierre el blanqueo, al cual él adhirió antes de ser funcionario, tal cual reveló NOTICIAS.

La casa del ministro está hecha íntegramente de madera y con las esquinas curvas. Fue construida durante el invierno del 2017 por el arquitecto argentino Martín Gómez, uno de los desarrolladores más prestigiosos de Punta del Este. La destacada construcción está ubicada en uno de los lugares más estratégico del verano: a sólo tres cuadras de La Huella, el parador más top del Este. La paredes externas son de madera lustrada, montadas sobre una base de hormigón. El moderno diseño hace que se destaque por sobre el resto de las construcciones clásicas que la rodean. Cuando recién arribó al barrio, Dujovne era apenas un consultor que además de asesorar empresas, también brindaba sus servicios al bloque de la UCR en el Senado. En ese entonces no era tan célebre como lo será el próximo verano, cuando ya llevará dos años como ministro y negociador de Argentina ante del FMI para conseguir financiamiento.

Otra propiedad que tiene Dujovne en Uruguay es un terreno de 11.125 metros cuadrados, el cual, según su declaración jurada, entró a su patrimonio el 22 de julio del 2016, la fecha límite que había puesto el Gobierno para blanquear bienes. Un dato sugestivo. De este inmueble, ubicado en la localidad de Rocha, el ministros tiene solo el 25%.

Blanqueo. Dujovne, como ex beneficiario de una amnistía fiscal, está trabajando en la posibilidad de impulsar un nuevo blanqueo con la intención de recaudar dinero en un contexto en el cual Argentina está con hambre de recaudación. En el blanqueo al que se adhirió el actual ministro el impuesto que se pagaba era del 10% del capital blanqueado. En el nuevo proyecto en el que trabaja el oficialismo se evalúa la posibilidad de subir esa alícuota a un 20%. Un consultor financiero cercano al oficialismo contó a este medio que el Presidente ya tomó la decisión: “Ya está definido, se va a hacer antes de fin de año”, habría afirmado Mauricio Macri. Entre quienes se enteraron de la noticia corrió la siguiente reflexión: tal vez no es buen momento de anunciar un blanqueo. “El Gobierno no tiene consenso para mandar una ley así al Congreso”, dicen.

En las últimas semanas se le su-mó una dificultad para que ese nuevo blanqueo sea exitoso: el aumento del impuesto a los bienes extranjeros que el Gobierno tiene en carpeta puede espantar a los potenciales blanqueadores.