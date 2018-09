AUDIO | El abogado de Cristina empezó terapia y confesó: “No defendería a De Vido”

Gregorio Dalbón dice que pone “las manos en el fuego” por la ex presidenta, pero “ni le atendería” el teléfono al ex ministro. Charlas íntimas con CFK.

En uno de los días más agitados para Cristina Kirchner y su entorno, el abogado Gregorio Dalbón contó cómo hace para “no sacarse” en la calle y confesó que “ni le atendería el teléfono” Julio De Vido.

“Me estoy psicoanalizando. Teniendo la responsabilidad que tengo hoy en día, no me puedo sacar”, contó Dalbón en diálogo con Marcelo Zlotogwiazda. El letrado aseguró que empezó terapia “hace un año y pico” después de protagonizar “un problema con un taxista”, y dijo que el psicólogo “está trabajando” para subirle el autoestima.

“A mí me puteaban en la calle, daba vuelta y me iba a pelear con cualquiera. Ahora sigo caminando, se pensarán que soy George Clooney”, agregó el defensor de CFK en Radio Con Vos.

Intimidad. Relajado, pese a la maratónica jornada que lo levantó a los 5 de la mañana para acompañar a la ex presidenta a Comodoro Py, Dalbón reveló charlas íntimas que ambos mantienen: “Le pregunté a Cristina cuánto es un PBI y ella me marcó que eran como 600 mil millones de dólares. Y le dije ‘¿cómo es esa cantidad de guita?’ y ella me contestó: ‘esa cantidad de guita no se puede ver, no se puede juntar, ni se puede contar, ni se puede esconder”.

Por último, el abogado aseguró que por Cristina pone “las manos en el fuego” y confesó: ” Me voy a sentir muy mal si llega a quebrarse el principio de inocencia y la veo condenada, porque la estoy defendiendo sin prejuicio, creo en su inocencia”.

Pero dejó muy claro que no sería el abogado de Julio De Vido: “No me resulta un tipo simpático, agradable, si me llama directamente no lo atendería”.