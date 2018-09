VIDEO | Los jefes de servicio del Posadas contra los despidos

Por Andrea Gentil

La compleja situación en la que se encuentra el hospital Prof. Alejandro Posadas, que entró en fase aguda el 12 de este mes cuando fueron despedidos 80 profesionales médicos, está lejos de solucionarse. Así lo demuestra un video filmado por los jefes de servicio de la institución, en el que detallan los principales problemas por los que está atravesando el hospital actualmente.

Varios de ellos, detallados en este artículo de NOTICIAS Hospital Posadas: ajuste vs. cuidado de la salud pública , fueron el disparador de manifestaciones de diversos sectores y asociaciones de profesionales de la salud. La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires se sumó a las voces consternadas. Su Decano, Ricardo Gelpi, ad referendum del Consejo Directivo, emitió el 20 de septiembre una resolución expresando su preocupación por los despidos, dado que el Hospital Alejandro Posadas se desarrollan 29 carrreras de especialista “en la que cursan sus estudios de postgrado gran cantidad de profesionales, técnicos y trabajadores de la salud”. También los alumnos de grado de la Facultad de Medicina cursan en el Posadas: “materias como Dermatología, Pediatría, Infectología, Toxicología y Salud Pública, con la asistencia de un cuerpo docente de más de doscientos profesionales de distintas especialidades, calificados y recertificados”. Se sumaron a manifestaciones similares la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Gastroenterología, entre otras.

También ha habido cartas y hasta tuiteos de médicos (pocos) que trabajan dentro del hospital, puesto que por una resolución de enero de este año ningún profesional puede hablar con la prensa sin autorización previa. El pediatra Horacio Repetto decidió contar la historia reciente del hospital en su Facebook personal: “En el hospital no existen nombramientos hace años. Cuando algún médico deja de trabajar (ej. jubilación) su lugar se cubre con contratos. Estos han servido también para el desarrollo de áreas de alta complejidad que no existen en otros hospitales generales, de manera que para esto se utilizaron médicos que requerían una formación muy calificada. Estos médicos contratados fueron suspendidos en sus funciones los últimos meses. La consecuencia es que se suspendieron algunas prestaciones esenciales para la población infantil. Téngase en cuenta que gran parte de la que se atiende en el Posadas no tiene otra cobertura social. Un ejemplo paradigmático fue cardiocirugía pediátrica. Estas operaciones sólo se hacían en hospitales pediátricos, de manera que sus turnos se encontraban saturados. En 2004 se consiguió armar un equipo con gente que se había formado en los mejores lugares. Con excepción del jefe, cardiocirujano de primer nivel internacional, los demás fueron contratados. En medio de la catástrofe nos enteramos que el jefe, Dr. Christian Kreutzer, se había visto obligado a renunciar al no tener colaboradores indispensables que ayudaran a resolver este serio problema”.





Repetto, que está jubilado pero que sigue capacitando residentes en el Posadas, prosigue: “Además de este desgraciado ejemplo han tenido que dejar de funcionar: el consultorio de ecografía pediátrica y hemodinamia y se ha visto perjudicado la atención en el consultorio de seguimiento de niños con síndrome de Down (he enumerado sólo prestaciones pediátricas, existen también algunas de adultos)”.

El mismo Christián Kreutzer, un referente argentino en cirugía cardiovascular infantil, que renunció el 12 de septiembre, usó su cuenta de Twitter para explicar la situación, luego de explicitar su apoyo a la actual gestión del Director Nacional Ejecutivo del hospital, Juan Carlos Bertoldi. “De manera totalmente inconsulta y sin aviso se ha despedido a los 2 coordinadores de recuperación cardiovascular y a una médica de Guardia. Se los acusa de no cumplir asistencia, lo cual no es cierto de ningún modo. Lo mismo ha pasado en otros servicios del Hospital. Este manejo por parte del Sr. Jefe de RRHH, Juan Ignacio Leonardi me ha llevado a renunciar indeclinablemente”. En el tuit final de su hilo, Kreutzer aclaraba, el 18 de septiembre, que: “Al día de la fecha nadie de la dirección de RRHH del Hospital Posadas se ha comunicado con los afectados de mi servicio, lo que hace imposible mi continuidad en el Hospital”.

También el Colegio de Médicos del Distrito III dio a conocer un comunicado para “expresar su enérgico repudio ante los despidos de profesionales en el Hospital Alejandro Posadas, medida que provoca un verdadero desguace de la estructura organizativa de los servicios del hospital y un daño irreparable ante la pérdida de médicos de excelencia con un claro compromiso con el hospital público” . En el mismo documento, la asociación informa haber solicitado una audiencia con el Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

Ayer, luego de conocidos otros seis despidos, los jefes de servicio decidieron realizar el video, identificándose en cámara con sus respectivos nombres y áreas de trabajo.