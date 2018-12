Ron Howard: “No creía en ir a Marte, ahora creo que sí”

Por Christian Font

Desde el 22 de noviembre, a través de la señal Nat Geo y la App de Fox Play, está disponible la segunda temporada de “Mars”, nuevamente impulsada por Brian Grazer y el realizador Ron Howard. El ganador del Oscar a Mejor Director por “Una Mente Brillante” en 2001, viene de una incursión en el universo Star Wars con “Solo” y supo en su momento recrear dramáticamente los avatares de la misión especial Apollo 13. En su cine ha sabido plasmar mundos de fantasía (“Willow”, “Cocoon”) y se ha destacado especialmente al llevar a la pantalla hechos reales (“Frost/ Nixon”, “Rush”, la mencionada “Una Mente Brillante”). Esa combinación entre mundos imaginados y reales cobra nueva forma en esta serie donde Howard alterna la acción a través del guion con un enfoque documental que trae las voces de distintos científicos e investigadores sobre la posibilidad de llegar al planeta rojo. Del otro lado de la línea, con su habitual buen humor y sin ocultar entusiasmo, NOTICIAS pudo charlar con Howard sobre este estreno.

Noticias: ¿Cómo imaginaba Marte en su niñez? ¿Ha cambiado aquella imagen del planeta rojo dirigiendo y produciendo esta serie?

Ron Howard: En mi imaginación había monstruos y marcianos. Lo que cambió es mi percepción sobre la posibilidad de ir hasta allí. Cuando la serie comenzó pensé que podía ser interesante nutrir el interés de la audiencia en la exploración espacial, pero no me tomaba esa posibilidad seriamente. Hace años, cuando estaba investigando previo a filmar Apollo 13 muchos astronautas de aquellas misiones de los “Apollo” lamentaban haber discontinuado esas expediciones, no sólo a la luna sino también la posibilidad de llegar a Marte. Al hacer las entrevistas y, especialmente, al leer “Cómo viviremos en Marte” de Stephen Petranek –que fue una Biblia para nuestro equipo- pasé de pensarlo como un gran interrogante a creer que realmente va a suceder. La humanidad se beneficiará de esa exploración si la llevamos a cabo.

Noticias: ¿Cuál fue el principal desafío que enfrentó al combinar actuación con testimonios brindados por varias fuentes, como el magnate Elon Musk?

Howard: Fue un gran experimento que comenzó con preguntarnos si debíamos encarar esto como un documental o si debíamos seguir un guion. Desde ya no hay un archivo que realmente te transporte al planeta rojo, pero quisimos que fuese lo más auténtico posible y que cada línea de la historia estuviera sustentada en nuestra investigación. Resultó evidente que, para que la audiencia supiera qué tan plausible eran nuestras ideas dramáticas, lo mejor era mostrar a estos pensadores hablándonos, compartiendo su entusiasmo y su conocimiento. Entonces decidimos ir un paso más allá y mostrar muchos de los proyectos de investigación para que el público vea cómo se realizan y traten de entender cómo sería la experiencia humana en Marte. En realidad, no sabíamos cuál sería ese balance. Al público le gustó la primera temporada. Nat Geo apostó fuerte en esta continuación a pesar de la cantidad de interrogantes sobre el proyecto. Pienso que esta segunda temporada es más informativa pero también más emotiva y aventurera.

Noticias: Desde que la serie comenzó a emitirse ¿han ocurrido algunos avances en la investigación sobre Marte que hayan impactado en esta segunda temporada?

Howard: Todo el tiempo llegan nuevos datos y esta es una de las mayores sorpresas que nos ha deparado el proyecto. Nunca imaginé cuántas personas dedican su vida profesional a trabajar seriamente en la posibilidad de explorar el espacio y Marte en particular. Tratar de aprender más y más se convirtió en nuestra meta más inmediata. Aprender sobre geología, agua, microbios y toda clase de descubrimiento que ha resultado nuestro combustible al haber trabajado con científicos que han creído por años en la viabilidad de viajar a Marte.

Noticias: La colonización de Marte se percibe más cercana que nunca. ¿Qué aspectos de nuestra vida cotidiana fueron más difíciles de poner en pantalla?

Howard: Todo ha resultado desafiante, especialmente para un programa con presupuesto para televisión que debe mostrar una sensación auténtica de cómo sería vivir ahí. Desde un punto de vista práctico, te digo que es engorroso usar cualquiera de los trajes de los personajes. Un trabajo que implica músculos contracturados, dolor de cabeza y quedar deshidratado: un infierno. Me saco el sombrero con nuestros actores que también investigaron por su cuenta y hasta trabajaron sus personajes con asistencia de astronautas. La doctora Mae Jemison, la primera mujer afrodescendiente en viajar al espacio, les brindó una formación intensiva para intentar ayudarles a entender cómo sería estar en este tipo de ambientes.

Noticias: La conquista del espacio ha estado presente en su cine ¿Le gustaría conocer Marte?

Howard: No, en absoluto… ¡no creo que haya ningún trabajo para mí allá arriba! Amo dirigir cine y programas de TV y mi compañía, Imagine Entertainment, está bastante ligada a la Tierra por el momento. No veo otra cosa para mí que no sea ver el espacio infinito usando un tanque de oxígeno. Para cuando haya turismo real a Marte no creo siquiera que lo encuentre tentador para aventurarme a ello.