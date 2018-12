Jorge Macri y la provisión de luminarias LED, bajo la lupa

Por Alejandro Rebossio

Dos meses después de que NOTICIAS publicara una nota de tapa titulada “La plata negra del macrismo”, recibió un mail que con referencia a ese artículo adjuntaba una denuncia anónima que se presentó también al mail denunciasdecorrupcion@mjus.gba.gov.ar de la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia bonaerense. La denuncia advierte contra la compra sin licitación de luminarias LED de marca Philco, del grupo Newsan, de Rubén Cherñajovsky, por parte de al menos siete municipios en 2017 y 2018 a través de Provincia Leasing, del Grupo Banco Provincia, que preside Jorge Macri, primo del Presidente y señalado en el gobierno de María Eugenia Vidal como responsable de la polémica recaudación de fondos de la campaña del año pasado.

Entre los partidos figuran varios del PRO (La Plata, del intendente Julio Garro; Morón, de Ramiro Tagliaferro, ex marido de Vidal; Lanús, de Néstor Grindetti, y San Miguel del Monte, de Sandra Mayol), otro de Cambiemos (San Isidro, del vecinalista Gustavo Posse) y dos del peronismo (Lomas de Zamora, de Martín Insaurralde, y Hurlingham, de Juan Zabaleta). En la denuncia se señala que estos distritos se ampararon en el artículo 156 inciso 2 de la ley orgánica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que permite las contrataciones directas a otro organismo estatal, para adquirir las luminarias a través de Provincia Leasing, pero se advierte que esta compañía de alquiler con opción a compra no da el bien sino que lo subcontrata con un “único” proveedor, Philco, marca de Datandhome, la empresa de Newsan que se dedica a las luminarias públicas. La denuncia señala que esta subcontratación está prohibida por el artículo 18 del decreto reglamentario 1300/2006 de la ley provincial 13.981 de contrataciones del Estado. San Isidro aclara que también compró otras marcas a través de Provincia Leasing: adquirió 2.500 lámparas Philco, pero también 10.000 Lumenac y 1.310 Strand.

La denuncia agrega que dos municipios de otras provincias consiguieron mejores precios por la luminaria Philco, pero en licitaciones. Un caso es el del radical Chajarí, Entre Ríos, que en mayo de 2017 recibió una oferta de Comercial Ñandubay SRL por las Philco de 120W por $ 5.450 al contado cada una, menos que los $ 6.871 que al mes siguiente aprobó el Concejo Deliberante de Morón. Tagliaferro las pagó 26% más caras. En Chajarí había ofertas más baratas, como las Ingemar, a $ 5.150.

El otro ejemplo es el de Marcos Juárez, del PRO cordobés. Datandhome, de Newsan, le ofreció en noviembre de 2017 las Philco de 120W a $ 4.277. Morón las abonó 60% por encima y cuatro meses antes. Marcos Juárez finalmente optó por unas luminarias 5% más económicas, las General Electric.

Morón, que invirtió $ 36 millones de entonces, se defiende cuando se lo acusa de pagar más caro, como señaló el concejal Jorge Laviuzza, del Frente Renovador, en el debate en el recinto. “Marcos Juárez pagó a 30 días y Morón se financió a tres años”, sostiene la vocera de Tagliaferro. Pero los máximos responsables de leasing de dos de los cinco mayores bancos privados de la Argentina advierten que el precio del bien es el mismo si se paga al contado o con esta modalidad y lo que varía en este segundo caso es que se cobran intereses.

En cambio, el Grupo Provincia explica que la adquisición de luminarias por leasing “no es una simple compra de un bien a un precio cotejable en una web”. “El precio del proveedor suele incorporar calidades específicas del producto, que dependen de varios parámetros técnicos, algunos procesos o bienes adicionales u opcionales que se incluyen en la financiación, etc. Todo ello porque el leasing permite que se incluyan dentro del monto por ser financiado gastos que hacen a la instalación, disposición final, etc.”. ¿Qué dice Newsan? La empresa de Cherñajovsky, que en el pasado alquilaba su avión a Daniel Scioli, argumenta por qué cobró más caro a Morón que a Marcos Juárez: “Datandhome financia la compra a tres años, cuando en las licitaciones se paga contado o a 30 días. Lógicamente, el precio no es el mismo. Datandhome ofrece el financiamiento a través de Provincia Leasing en más de 50% del valor del proyecto, llegando incluso en casos a financiar el 90%”.

Descargo. “No hay nada raro ni nada para ocultar”, se defiende el Grupo Provincia. En primer lugar, recuerda lo que afirma en su página web: que son los municipios los que eligen el proveedor. Los voceros de dos partidos afirman lo contrario: indican que el grupo que preside el primo de Mauricio Macri determinó que se compraran las Philco. “Provincia Leasing se arroga el derecho de elegir el proveedor que más le convenga”, argumentan en Lomas de Zamora. En Lanús coinciden: “Provincia Leasing hace una compulsa de precios y gana el mejor oferente. La contratación no la hace el municipio, que sólo da las especificaciones técnicas”.

En cambio, en Hurlingham ratifican lo señalado por el Grupo Provincia: “Ellos te dan diversas ofertas y nosotros elegimos la de mejor precio con mejor calidad”. Lo mismo dicen en San Isidro: “Eligió el municipio. Luego de cuatro años de pruebas de más de 20 proveedores, seleccionamos a los que, con cinco años de garantía, estaban en condiciones de entregar las cantidades en el plazo fijado”. También lo confirma la secretaria de Administración Central de San Miguel del Monte, Sonia Mayol, hermana de la intendenta: “Una vez que nos enteramos de que Provincia Leasing financiaba las luces LED, empezamos a buscar proveedor y Datandhome se presentó con una moción… las empresas siempre están pululando”.

El grupo de Jorge Macri sostiene que, “antes de comprar cualquier bien, Provincia Leasing realiza una ratificación de precios”, de modo de comprobar que el precio del proveedor sugerido por el comprador, en este caso el municipio, “está razonablemente dentro del valor de mercado”. “Esto se realiza con la sola finalidad de proteger el valor del bien que oficia de garantía de toda la operación”, agrega el Grupo Provincia.

Licitación. ¿Por qué los municipios que eligieron Provincia Leasing no escogieron proveedor por licitación? El Grupo Provincia tiene su argumento: ”Todos los leasings, públicos y privados, son por compra directa”. Pero otros organismos han licitado compras de bienes y las han financiado con leasing, como la empresa estatal Trenes Argentinos cuando adquirió autos en 2017 y 2018 o la Agencia de Administración de Bienes del Estado cuando hizo lo propio en 2016.

“Para hacer una licitación, el municipio debe disponer de los fondos y, como no se disponía, hicimos un leasing a 36 meses”, alega la vocera de Tagliaferro, de Morón. “No llamamos a licitación porque fuimos al leasing, para pagar en cuotas”, arguye el vocero de Insaurralde. “No hicimos licitación porque esa es una de las posibilidades que te da hacerlo con leasing”, argumenta el de Zabaleta, de Hurlingham.

El portavoz de Garro explica que La Plata se amparó en el artículo 156 inciso 2 de la ley orgánica de las municipalidades para contratar directamente a un organismo estatal como Provincia Leasing, cuyo 97% pertenece al Grupo Provincia, según aclara. En su unidad básica platense, la concejala Victoria Tolosa Paz, de Unidad Ciudadana, aún cuestiona que el Concejo Deliberante de su ciudad aprobase en julio pasado la compra “sin licitación”: “¿Por qué no llamaron a Philips, que había ganado una licitación en 2016?”.

“No teníamos plata y por eso sacamos las luces con una financiación que había bajado del 48% en diciembre de 2015 al 20 y pico”, se refiere Mayol, de Monte, a junio de 2017. “No sabía que se podía hacer leasing con licitación. Después, en agosto de 2017, hicimos licitación, sin leasing, se presentaron ocho empresas y Newsan perdió”, comenta la secretaria de Administración Central de este municipio a 105 kilómetros al sur de la capital.

El vocero de Grindetti explica que Lanús optó en junio de 2016 por el leasing del Provincia por “el plazo y la baja tasa de interés, sobre todo para estas inversiones importantes que requieren mucho dinero de buenas a primeras”. “Antes habíamos hecho nuestras propias contrataciones, con fondos propios o de la provincia o de la Nación, sin leasing, y ahí sí hicimos licitación”, amplía.

La portavoz de Posse defiende la opción del leasing, en lugar de la licitación: “Gracias al leasing compramos las luminarias, que son importadas, con un dólar a mayo de 2018, a $ 24,40. Si hubiéramos comprado con licitación, al ritmo de entrega actual, de 2.000 luminarias mensuales, las empresas hubieran solicitado redeterminación de precios, a causa de la devaluación, y hoy estaríamos pagando a un dólar a 39. Se habían hecho licitaciones durante 2016 y 2017 y sus precios en dólares fueron superiores a los del leasing de 2018”.

Un ex funcionario de los que más saben de compras públicas admite que “se permite la contratación directa interadministrativa”, como la de municipios a Provincia Leasing, “pero técnicamente no está permitido que a su vez se subcontrate”. “Es verdad que si se licita, se demora el proceso de tres a seis meses y el bien se encarece. Incluso a veces la norma no te deja redeterminar precios y se cae la licitación. Hay una tensión entre legalidad y eficacia. Pero poder se puede hacer licitación y leasing a la vez. En teoría, el municipio debe dar el proveedor y el precio. En este caso, llama la atención que sea siempre el mismo proveedor”.

Un abogado del Estado especializado en derecho administrativo opina: “Se puede hacer licitación, aunque se haga leasing. No es lo habitual, pero hay casos”. Un ex directivo del Grupo Provincia también lo confirma: “El municipio puede invitar a presentar propuestas, aclarando que la mejor será presentada para financiamiento a través del sistema de leasing”. El gobierno de Vidal está analizando la denuncia junto con la información que le aportó Provincia Leasing.