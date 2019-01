Una selección de los mejores productos

Luego de un raid de 15 días visitando una productora de frutos secos, boutiques de alta gama, artesanos, bodegas y olivícolas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucuman, Salta y Córdoba, en Marzo Pablo Miguez y Adriana Acuña abrieron su empresa y “comenzamos de algún modo, este camino espiritual”.

“No tomamos esto como un trabajo o un negocio, simplemente para ganar dinero. Mi filosofía es que si hacemos las cosas con principios y convicción, tendremos una recompensa no solo en dinero”.

La idea comenzó hace 20 años cuando se frustró la compra de una pequeña bodega. “Había encontrado un aviso de venta de una bodega, busqué entre mis amigos un par de socios, hicimos cálculos, averiguaciones y, cuando nos decidimos, la habían vendido, Creo que ahí se fijó la idea de iniciarme en el conocimiento mas profundo de esta hermosa actividad“, dice Pablo.

El emprendedor fue quien se vió frenado por otros negocios que tenía funcionando “y no me dejaban tiempo para dedicarme. Pero al fin, en julio del año pasado me decidí, empujado por el crecimiento de mi hijo mayor que fue ocupando responsabilidades en nuestros negocios”.

Apasionado por este proyecto porque “tanto el vino como el aceite de oliva, y por supuesto la producción de alimentos en forma artesanal, son un atractivo para cualquier ser humano mas allá del paladar y el buen gusto. Regocijan el alma y atemperan el espíritu”.

Pablo conforma con sus colaboradores un equipo sólido que se perfecciona constantemente para conocer más sobre cada uno de los productos que ofrecen.

Pablo conforma con sus colaboradores un equipo sólido que se perfecciona constantemente para conocer más sobre cada uno de los productos que ofrecen.

reflexiona Pablo quien quiere seguir internándose cada día mas en los secretos de la oliva y el vino para, en un tiempo no muy lejano, animarse a producirlos.

“Disfruto con el aprendizaje de detectar los aromas y sabores que me permiten elegir los vinos con los cuales me voy a manejar y transmitírselo a mis posibles clientes. Siempre me gustaron los productos artesanales y regionales, pero cuando mas me entusiasme fue en ese viaje por todo el noroeste”.

“Allí conocí a gente con la que me sentí totalmente identificado, como Federico Gimenez Rilli, Azucena Quiroz, de Finca Caye, o el mismísimo Carmelo Patti, un hombre excepcional. Todas personas apasionadas por su actividad, amantes de sus productos y enamorados de los procesos que llevan sus productos”.

