Cómo funciona la extinción de dominio en Perú, donde devolvieron bienes a un ex presidente

Por Daniela Gian

Ex presidentes, narcotraficantes y terroristas perdieron sus bienes temporal o definitivamente por la extinción de dominio en Perú, donde el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) lleva incautados 2.000 vehículos y 900 inmuebles en cinco años. Y sólo algunos, como el ex mandatario Ollanta Humala, los recuperaron (al menos por ahora).

El caso, sirve de antecedente en Argentina, donde Mauricio Macri implementó el uso de esa herramienta por decreto y desató una ola de críticas y cuestionamientos. La coordinadora de la Unidad de custodia, disposición y supervisión de activos del Pronabi, Úrsula Tejada Mera, explicó a NOTICIAS cómo funciona.

NOTICIAS: ¿Qué cantidad de bienes llevan incautados?

Úrsula Tejada Mera: Tenemos más de 2.000 vehículos incautados a nivel nacional y 900 bienes inmuebles. No recibimos joyas ni dinero.

NOTICIAS: ¿Qué destino tienen los bienes incautados?

Tejada Mera: Son asignados en uso temporal a instituciones públicas para uso oficial. Se los asigna a municipios para seguridad ciudadana, al Ministerio del Interior, Policía, el Ministerio Público, fiscalías y el Poder Judicial.

NOTICIAS: ¿Por qué la asignación es temporal?

Tejada Mera: Porque esos bienes son de propiedad de un tercero que está inmerso en un proceso penal y en caso de que el Poder Judicial emita una resolución ordenando la revolución, porque hay una sentencia absolutoria, por ejemplo, tenemos que requerir a la institución que lo viene usando que lo devuelva. También se les indica a las instituciones que tienen que contratar un seguro para garantizar la integridad del bien.

NOTICIAS: Si una persona recibe de vuelta sus bienes, ¿puede reclamar una compensación por la pérdida de valor y el uso?

Tejada Mera: La norma señala que hay que considerar el uso y el transcurso del tiempo. Hemos tenido dos o tres casos, pocos para la magnitud de las asignaciones, en que el propietario siente que no se le ha dado el cuidado debido a su bien y tiene derecho a reclamar.

NOTICIAS: Algo similar ocurrió con el ex presidente Ollanta Humala, a quien le incautaron sus bienes y la Justicia ordenó una devolución parcial…

Tejada Mera: Como sabíamos de quién se trataba, hemos tenido bastante cuidado con sus bienes. Por ejemplo, los vehículos que se le incautaron no fueron asignados a ninguna institución, para no tener inconvenientes y porque sabíamos que estaba en proceso de lograr la devolución de sus bienes.

NOTICIAS: Se incautaron vehículos e inmuebles, ¿pero qué se le devolvió?

Tejada Mera: Se le ha devuelto el inmueble que supuestamente usaba de vivienda, amparándose en ello, y otro inmueble más que era de la mamá de la señora Nadine Heredia (su esposa).

NOTICIAS: Humala no tiene sentencia firme, es decir que logró la devolución por una apelación…

Tejada Mera: Así es, se le devuelve temporalmente porque todavía el proceso no ha terminado y no hay sentencia absolutoria ni condenatoria. Si hay una condena absolutoria, se le tendrían que devolver todos sus bienes y si hay una condena los bienes pasan al Estado, por decomiso. En ese caso, lo que hacemos es proceder a la subasta de los bienes.

NOTICIAS: ¿Para qué se usan los fondos de la subasta?

Tejada Mera: El Pronabi se autofinancia. Todo el mantenimiento de bienes lo financiamos con el producto de la subasta y finalizado el ejercicio presupuestal, el remanente se reparte por partes iguales al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y a las procuradurías públicas

NOTICIAS: ¿Fueron consultados por el funcionamiento de su programa por parte de Argentina?

Tejada Mera: Participamos en foros que organizan las cancillerías para intercambiar información con Bolivia, Colombia, pero con Argentina no. Quizás sería bueno poder compartir información y experiencias. Hemos recibido apoyo de la Embajada americana para capacitación y han venido expertos que nos han felicitado porque a pesar de los cortos recursos que tenemos, estamos llevando una buena administración de los bienes.

NOTICIAS: Acá en Argentina se cuestiona que el Estado pueda disponer de los bienes de una persona sin condena. ¿Se dio ese debate en Perú?

Tejada Mera: Si, todavía hay gente que se opone a esa figura porque dice que no se garantiza la propiedad de la persona que está inmersa en un proceso, pero eso es una tendencia a nivel latinoamericano. Esta figura de la extinción de dominio está teniendo un éxito tremendo en muchos países de Centroamérica, que en su mayoría vienen de la corrupción de funcionarios, que entran como cualquier ciudadano y salen millonarios.

