Hacer cosas con palabras

Por Luis Frontera

**** Entre los aciertos de Marcelo Birmajer se encuentran la capacidad de crear historias y la aptitud para editorializar. La totalidad de sus flechas llegan a destino y ninguna es puesta en el blanco con la mano porque todas realizan un recorrido preciso desde la partida. En general sus relatos poseen una verosimilitud que el lingüista John Austin habría llamado “enunciado preformativo”: una frase que no se limita a describir un hecho sino que sólo con ser dicha se concreta (por ejemplo: un juez dice culpable y el reo va preso).

Además de sus editoriales sobre política mundial y nacional (algunos son breves) es un programa que mantiene al día la situación general de Israel (defiende al Estado judío) y, Jai, la emisora, es un punto de encuentro entre Israel y el mundo hispano parlante.

Birmajer es guionista y siempre encuentra música apropiada para cada nota (escribía los libretos de PPT, de Jorge Lanata, en 2013 y 2014) y sus guiones son un bisturí: brillantes y filosos. Más que un conductor de radio es un vocero de sus propias ideas: cree que el kirchnerismo (“como todo totalitarismo”) es “Un virus intelectual” y afirma que “Perón no era antisemita pero si pronazi, profascista y creador de la Triple A”.

El programa de Birmajer no tiene informativos, ni móviles, ni servicios (temperatura, tránsito, etc.) ni reportajes (al menos habitualmente). Su mejor momento son los cuentos: de niño pasó el día de reyes con un amigo de su edad y el otro chico al no recibir ningún regalo llegó a la siguiente conclusión: “Los padres no existen”.

Tres casos, entre otros, fueron tratados exhaustivamente: uno fue la difusión de una supuesta “reunión amorosa en la cárcel” de la homicida Nahir Galarza (encuentro que nunca existió). El segundo consistió en un homenaje a Eliezer Ben-Yehuda responsable (hace 160 años) del renacimiento de la lengua judía, antiguamente reservada al ámbito religioso: hoy la hablan cerca de nueve millones de israelitas y todas las comunidades judías del mundo.

El tercer tema fue el pedido del periodista y estudiante de filosofía Gustavo Sylvestre que demanda una beca del Estado para finalizar sus estudios: para Birmajer es Sylvestre quien debería preguntarse cómo podría él colaborar con el país.

Birmajer es autor de 30 novelas y como escritor abarca distintos géneros (aclara que nunca pidió un subsidio). Algunos de sus libros fueron traducidos al italiano, holandés, alemán y portugués. El 31 de diciembre, el conductor del programa pensaba hablar sobre la magnífica novela autobiográfica de Amos Oz (“Una historia de amor y oscuridad”), pero, el 28, el gran escritor israelí falleció y la nota de Birmajer para su audiencia radial estuvo a la altura de la situación.

Completan el equipo de “Un mate con Birmajer” Mía Buengeroff, Miguel Steuermann, Guido Di Carlo y Federico Visacovsky.

“Un mate con Birmajer”. Conduce: Marcelo Birmajer. Laura Katz, Daniel Saavedra, José Goldenberg, Sebastián Potap. FM 96.3, Radio Jai, lunes a viernes de 8 a 9.