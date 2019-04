Pablo Avelluto: “Alfonsín fue el primer presidente humano que tuvimos”

Por R. N.

Noticias presentó en el CCK con una gran convocatoria de políticos y funcionarios de todas las extracciones “Archivo Alfonsín”, el libro y documental que revisan piezas inéditas pertenecientes al ex presidente, a diez años de su muerte. Y el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, fue uno de los oradores.

El ex periodista y editor hizo foco en la figura humana del “Padre de la democracia” argentina. “Le temo al bronce. Al Alfonsín que parece de Billiken. Yo rescato que fue el primer presidente humano que tuvimos”, marcó Avelluto.

“El primero que dijo ‘no supe, no pude o no quise’. Enfrento limitaciones tremendas. Con militares, sindicalistas, curas que lo insultaban en los pulpitos. Y los periodistas que lo trataban con una severidad que no habían tenido con los militares”, destacó el funcionario.

La palabra de Avelluto:



“Lloré el día del fallo a los ex comandantes del ejército. Me enoje con las leyes de obediencia debida, y me enojaba y me amigaba una y otra vez con Alfonsín. Me volví a enojar con el Pacto de Olivos. Pero ese enojo que compartimos muchos argentinos, era porque vivíamos en el privilegio de haber vivido justamente toda nuestra vida adulta en democracia. Gracias a este hombre en gran medida”, balanceó el secretario de Cultura.

“Una vez pude entrar a la casa de Alfonsín. Tenía una biblioteca enorme. Con libros muy leídos. Como trabaje muchos años como editor y sé darme cuenta de esas cosas. Tenía devoción por los intelectuales, qué habían formado además parte del grupo Esmeralda. Hoy su biblioteca está afortunadamente en la Biblioteca Nacional, y su archivo personal está enmarcado en el museo de la Casa Rosada”, marcó.

“La memoria del Alfonsín humano es fundamental. El divorcio, la patria potestad compartida, el fin de la censura en el cine, la modernización de nuestro periodismo, son méritos de Alfonsín que quedaron en la historia”, cerró Avelluto.