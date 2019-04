Los amigos del pastor Jorge Márquez

Por Diana Cariboni

El pastor Jorge Márquez, apóstol de la iglesia neopentecostal Misión Vida, participó en un encuentro en Panamá sobre persecución religiosa junto a los evangélicos Sandy Cancino, de Cuba, y Carlos “Cash” Luna, de Guatemala, este último investigado por la fiscalía de su país por presuntos nexos con la narcotraficante Marllory Chacón, convicta en EE.UU y más conocida como “La Reina del Sur”.

Interrogado por NOTICIAS acerca de la polémica compañía, Márquez contestó que “conozco a Cash Luna, le puedo decir que eso es una mentira, que por supuesto hay sectores políticos a los que les interesa que este cristiano no predique lo que predica”. Pero, agregó, “debo confesar que hubo varias opiniones encontradas sobre su participación” en el Tercer Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, del 21 al 23 de febrero en Panamá. Luna “no fue un orador principal, por eso estuvo en un panel y no en una plenaria”, matizó.

En ese panel, “La libertad religiosa en riesgo”, Márquez denunció que es perseguido en Uruguay y equiparó su caso a la investigación fiscal que se adelanta en Guatemala contra Luna, líder de la iglesia Casa de Dios, que fundó en 1994 y que posee un “megatemplo” inaugurado en 2013, y que impresiona más que el Antel Arena: tiene 12.000 butacas, estacionamiento para 3.300 vehículos, un sofisticado sistema de escenarios, luces y pantallas gigantes.

Megatemplo. La construcción del templo está envuelta en la polémica, comenzando por su costo: 44 millones de dólares. Luna asegura que el dinero fue aportado por los feligreses. Pero un informe de Univisión de diciembre del año pasado denuncia que los fondos vinieron de la narcotraficante Chacón. El medio se basó en dos fuentes: un infiltrado por la agencia antidrogas de EE.UU (DEA) en la organización delictiva de Chacón y un familiar de la propia “Reina del Sur”.

Las lujosas casas de Luna y de Chacón se encuentran en un mismo predio al norte de Ciudad de Guatemala, rodeado de un gran muro y con un portón común, según dijeron las dos fuentes y muestran imágenes aéreas de Univisión tomadas por un dron.

La costosa iglesia ya había sido motivo de investigaciones. Un gigantesco mástil con una bandera nacional se colocó en los jardines de Casa de Dios, a un costo de 55.000 dólares donados por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, presa actualmente por corrupción. La fiscalía estableció que ese dinero provenía de sobornos obtenidos por Baldetti; Luna tuvo que ir a declarar y finalmente el mástil y la bandera fueron retirados por la iglesia.

Luna, que apoyó la candidatura del actual mandatario Jimmy Morales, emplazó sin éxito a la cadena Univisión para que se retractara. De inmediato, el Ministerio Público de Guatemala ordenó abrir una investigación de oficio y el caso está en manos de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y de momento bajo secreto del sumario.

“Yo estuve con él y lo vi muy en paz, está muy tranquilo. Me dijo que está encarando un juicio y que tiene total y absoluta certeza de ganar. Le creo más a él que a Univisión”, dijo Márquez a NOTICIAS.

La justicia de Estados Unidos sostuvo que Chacón lavó 200 millones de dólares de carteles colombianos y mexicanos. Ella se entregó en 2012, ofreció colaborar con la DEA y se declaró culpable. Fue condenada en 2015 a solo 12 años de prisión, que luego se redujeron a cinco y en febrero obtuvo libertad vigilada y vive en el sur de Florida.

En el panel de Panamá, Cash Luna aseguró que se trata de “una difamación que va a los límites de una incriminación de un medio de comunicación” que determinó la apertura de la investigación en su contra. “Es incómodo que al ser personas y entidades altamente reconocidas por la moral, la honestidad y la transparencia que hemos practicado, vengan ellos a hacer eso porque un encapuchado habla”.

Amigos perseguidos. “Jorge (Márquez) se ha convertido en uno de mis mejores amigos”, dijo Luna. Las relaciones de Luna y Márquez tienen ya algunos años. El guatemalteco estuvo en Uruguay en octubre de 2013 para conducir tres Noches de Gloria que se llevaron a cabo al aire libre en la rambla frente al Club de Golf, bajo el lema “Ven y pide a Jesús tu milagro”. La misma actividad se repitió del 12 al 14 de abril del año pasado en el mismo lugar, también bajo la batuta de Luna y Márquez.

“Cuando comencé a hacerme la víctima por lo que me estaba pasando, Dios me demostró que lo mismo ha sucedido con todos nuestros hermanos en toda la historia…Todo el que quiere agradar a Dios, vivir piadosamente, va a sufrir persecución, así que los que no sufren persecución, revisen su vida”, dijo Márquez en Panamá, arrancando risas a un auditorio de más de 200 evangélicos de la región.

NOTICIAS le preguntó a Márquez en qué se lo persigue en Uruguay. El líder de Misión Vida se quejó de una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos al Poder Judicial y al Instituto Nacional del Niño y Adolescente de que no deriven casos de mayores y menores infractores o con adicciones a los hogares Beraca, una red asistencial creada por Misión Vida, porque hay situaciones de encierro que quedaron en manos de privados sin control del Estado.

Beraca estuvo bajo investigación del Parlamento por varias irregularidades. La actividad de Beraca “ha recibido una fuerte, no sé si llamarle, represión. Entonces, hay libertad religiosa en Uruguay, pero con un grado de persecución, de discriminación, de difamación”, dijo Márquez.

El pastor también puso en la lista de “persecuciones” las denuncias de explotación laboral, violencia física y psicológica en los hogares Beraca que difundió en mayo de 2016 el programa de TV “Santo y Seña”, del periodista Ignacio Álvarez y protestó porque la demanda penal que le puso al comunicador “va tan lenta que parece que no va a salir nunca”.

El pastor Sandy Cancino, de la Liga Evangélica de Cuba, se quejó en Panamá de persecución del Gobierno y del “movimiento homosexual” de su país a raíz de una campaña que encabezó contra la introducción en la nueva Constitución de un artículo que habilitaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que finalmente fue desechado.

Con mis hijos no te metas. En el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia hay otros personajes investigados por posibles delitos. El pastor peruano Pedro Hornung, de la iglesia Agua Viva, su esposa Mirta Lazo, sus tres hijos y otros parientes están en la mira de la Dirección de Lavado de Activos de la policía de Perú, que busca el origen de los recursos con los que adquirieron 218 inmuebles, 26 empresas y 30 vehículos. Los montos de esos bienes no coinciden con los ingresos declarados ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, según informó el diario peruano La República en octubre del año pasado.

Márquez dijo a NOTICIAS que Hornung “está siendo acusado de todo”, pero “el pecado más grande que ha cometido su iglesia es movilizar decenas de miles de personas en favor de la vida”.

Agua Viva es uno de los grupos detrás del movimiento “Con mis hijos no te metas”, cuyo fin es “muy sencillo y muy ambicioso: erradicar la ideología de género del Estado peruano, del continente y del mundo”, según dijo a NOTICIAS su fundador, el politólogo Christian Rosas, en una entrevista en noviembre del año pasado.

Rosas se jacta de que su movimiento, con presencia en 45 países, “es inorgánico, no tiene personería jurídica, ni cuenta bancaria, ni estatuto. Formalmente no existimos y eso es parte de la estrategia porque no se puede derrotar algo que no se define. Entonces el gobierno no sabe a quién citar, a quién notificar, los grupos de inteligencia no saben a quién investigar”.

El Congreso Iberoamericano fue el mismo que organizó un encuentro en noviembre del año pasado en Punta del Este, cubierto en exclusiva por NOTICIAS en su Número 8 del 22 de diciembre (“El género es el nuevo demonio”). En Panamá lanzaron la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, que reúne a algunas decenas de legisladores ultraconservadores, presidida por el uruguayo Gerardo Amarilla (Partido Nacional). El próximo encuentro será en Perú en 2020.

LA ELEGIDA

Márquez comentó a NOTICIAS que su yerno, el diputado Álvaro Dastugue (PN) intenta lanzar una lista al Senado para las elecciones de octubre y que ambos apoyan la precandidatura presidencial de la senadora Verónica Alonso. “Como iglesia no estamos militando en ningún partido. Lo que sí es fácil ver que mucha gente está unida a este espacio que nos ha dado cierta tranquilidad, cierta seguridad. A

Verónica Alonso le conocemos la familia, sabemos cómo ama a sus

hijas, cómo cuida a su familia, valores que son muy caros para nosotros: defiende la vida y nosotros también. Entonces no nos ha resultado difícil respaldarla a ella, pero vuelvo a insistir, esto no lo hacemos como institución religiosa”, dijo.