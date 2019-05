Rústico Parrilla: calidad y tradición patagónica

Recorriendo la hermosa Villa turística del Calafate, sobre la costanera, se encuentra un lugar maravilloso. Precisamente allí es donde una joven y emprendedora pareja, Florencia Fernández y Daniel Piazza, cocinero de profesión, comparten una abocada pasión por la gastronomía.

Fue así que en 2017 decidieron crear “Rústico Asador y Parrilla”, un proyecto culinario que se destaca por ser la única parrilla del Calafate ubicada sobre la costanera.

A partir de esta ventaja, todo el lugar cuenta con amplios ventanales a través de los cuales se contempla la asombrosa vista del Lago Argentino y sus alrededores.

“Nos conocimos en 2009 trabajando juntos. Daniel se dedicó siempre a la cocina pero la atracción por el fuego y las carnes asadas fueron más fuertes. Yo me dediqué a la hotelería, pero me incliné por el lado de lo culinario. Siempre tuvimos la idea de hacer un emprendimiento juntos, hasta que encontramos nuestro lugar”, señala Florencia.

¿Cuál es el plato fuerte de la parrilla?

Lo que más busca el turista es el cordero a la estaca y la tradicional parrillada argentina, que todos sus cortes son asados al momento, logrando así el punto deseado de cada mesa.

Siempre nos recalcan, sobre todo los turistas extranjeros lo exquisito y sabroso que es nuestro cordero Patagónico. Pero no todo es asado en este pintoresco restaurante patagónico.

“También brindamos opciones para todos los gustos como variedades de pastas y pescados. A pesar de ser una parrilla, nuestra carta es realmente muy variada”, subraya Daniel.

Todo allí es casero: el pan, las pastas y la masa de las exquisitas empanadas que son una excelente entrada para esperar cualquiera de los platos principales. Se puede disfrutar de estofado de res o cordero con 3 horas de cocción.

Asimismo, resulta difícil dejar de mencionar la provoleta napolitana y las crocantes mollejas de cordero a la parrilla, que engalanan la variedad de la carta del restaurante.

Claro que resulta imposible dejar de lado a los postres, los cuales “son también el fuerte de este lugar, como por ejemplo el brownie con mousse de chocolate, helado y frutos del bosque, el típico flan casero, tanto mixto o con dulce de leche, o el tiramisú, entre otros”, recalca Daniel, responsable de elaborar todas estas delicias.

¿Qué creen que es lo mejor que se lleva la gente de su parrilla?

A la gente le gusta saber que es atendido por sus dueños, esto es un plus que no se ve a diario en cualquier tipo de restaurante. Siempre nos hacen saber que la atención y la dedicación en cada plato no es la misma que otros lugares, que se nota la diferencia de estar nosotros presentes, señala Florencia.

Desde un inicio, la idea de la parrilla siempre fue brindarle al cliente un ambiente cálido y distendido como comer un asado en casa con familia o amigos. Debido a esto es que muchos residentes del Calafate nos eligen cada domingo.

Si bien el salón es grande, está preparado para atender a 36 cubiertos y de esta manera logramos una atención más personalizada, por esto es que recomendamos hacer reserva, comentó Florencia, quien atiende el salón mientras Daniel se ocupa tanto de la parrilla como del resto de los platos.

El predio de la parrilla cuenta con un espacio total de 2500 metros cuadrados, además de un estacionamiento propio, y un hermoso parque para disfrutar. Dentro del salón hay un rincón para los más pequeños. Pese a que Calafate es un destino con una marcada temporada alta y baja, la parrilla está abierta todo el año.

Los precios son muy accesibles y “siempre estamos ofreciendo distintas promociones combinando parrillada o platos con buenos vinos”, recalca la pareja.

Sin duda, tener la suerte de cenar en este lugar contemplando la maravillosa vista del Lago Argentino es una experiencia que hace que el visitante se enamore aún más de esta Villa Turística.

Sin olvidar que en primavera y verano el sol se oculta tarde y los atardeceres desde los ventanales de la parrilla son incomparables así como lo son la gastronomía y el servicio que se brinda a todos aquellos que visitan el restaurante.

