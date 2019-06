Investigan una presunta amenaza de muerte al gobernador Morales

Por Carlos Claá

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que este domingo buscaba la reelección, habría sido amenazado de muerte a través de audios que recibió antes de ir a votar.

“Hubo una amenaza real y concreta en contra del gobernador. Una amenaza con audio. Realizamos la denuncia pertinente ante la fiscalía de turno y estamos trabajando en averiguar de dónde vienen esos audios”, dijo el ministro de Seguridad provincial Ekel Meyer.

Según el funcionario, algunas personas fueron citadas por la Fiscalía que intenta encontrar la procedencia de la amenaza. “Es de muerte, directamente, pero a pesar de ello el gobernador concurrió a votar con total normalidad”, dijo Meyer.

Morales pidió que los audios no se difundieran y los hizo entregar a la Justicia que, de manera preventiva, ordenó reforzar la seguridad del mandatario provincial y su familia. Los funcionarios indicaron que son conversaciones en las que se planeaba un atentado contra Morales, pero no quisieron, o no pudieron, dar más precisiones.

El gobernador votó en la Escuela Regimiento 20 de Montaña con total normalidad y luego habló con la prensa que lo esperaba afuera. “Hoy reafirmé mi vocación democrática, lleno de emoción y feliz de que la gente decida el destino de nuestra Provincia, en un clima de paz, respeto y convivencia, sin las agresiones de tiempo atrás”, dijo tras sufragar y seguro de ser el responsable de darle la primera alegría al Gobierno Nacional con el resultado de su elección.