Pata Negra: un chocolate para saborear en el Sur

Los caminos de Rubén Otón y Débora Aquín se cruzaron por primera vez en el año 2010, De ser vecinos pasaron al romance y ahora cuidan de su familia y su chocolatería artesanal.

Él es español y ella nacida en la ciudad patagónica de San Martín de los Andes. Comenzaron a trabajar juntos a comienzos de 2016, y a partir de allí crearon “Pata Negra Chocolates”.

“Rubén Comenzó viajando a la Patagonia haciendo doble temporada de invierno, persiguiendo la nieve”, asegura Débora.

¿Cómo se dio esto y de qué manera surgió el proyecto?

Así lo explican sus mentores: Los dos trabajábamos en el restaurant de la familia de Débora, era momento de un cambio, algo propio y que permita cenar en casa pero sin separarse de la gastronomía.

“El nombre lo elegimos porque se le llama popularmente a los jamones más ricos de España, y el mundo, tomamos el nombre como sinónimo de calidad y algo de mi tierra”, apuntó Rubén.

¿De qué manera comenzaron a darle forma al proyecto?

Pata Negra comenzó con muy pocos recursos. Al principio no teníamos cocina propia y elaborábamos en cocinas de uso compartido, que es un programa de la municipalidad donde productores locales cocinan diferentes productos organizados por turnos.

Como todo comienzo, no fue nada fácil, pero no resultó un impedimento para ambos. “Empezamos haciendo ferias de productores locales y rápidamente tuvo mucha aceptación. A fines de 2018 abrimos nuestra propia fábrica y sala de venta en el centro de la ciudad, para estar cerca de nuestra creciente clientela”, comentan.

Ese progreso es celebrado por ambos dueños. “Ahora tenemos habilitación nacional de la cocina y de nuestros productos. Muchos negocios quieren incorporar nuestros chocolates a sus negocios, actualmente estamos enviando a Buenos Aires, Calafate, Ushuaia, San Luis, Mar del Plata, y seguimos incorporando destinos. Por suerte no paramos de crecer”.

Bien saben Rubén y Débora que su producto es diferente y original, por eso se enorgullecen del mismo. “Pata negra tiene una estética impecable, linda y artesanal. Utilizamos el formato de tableta que no se usaba en San Martín de los Andes, aunque también tenemos cajas surtidas y una amplia variedad”, apuntaron.

¿Qué variedades presentan?

Contamos con una amplia selección de tabletas, más de 25 variedades, entre chocolate blanco, leche y semiamargo combinado sabores clásicos y otros no tan convencionales como sal marina, pimienta rosa, nibs de cacao, entre otros.

También producimos chocolates libres de azúcar; el año pasado incorporamos tabletas de alto porcentaje de cacao: desde 60%a 100%. Este año agregamos chocolate en rama, alfajores, frutas y frutos cubiertos en chocolate.

En fechas especiales, elaboramos productos como huevos de pascua , turrones y confitados en navidad, tableta especial Chapelco en invierno. Pero hay algo fundamental para ellos: “La calidad no se negocia. Si no conseguimos lo que queremos directamente no lo ofrecemos. El precio es muy adecuado y todo 100% artesanal”.

Más datos: Villegas 882, San Martín de los Andes. Tel: 02972 413833.