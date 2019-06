Rolling Motors: nada es imposible

Junto a su padre, ya antes de cumplir los 20 años, Juan Cruz Harguinteguy era un apasionado por las motocicletas.

“A mi padre le debo mucho en la guía de este camino. Y no puedo olvidarme de mi madre, que tal vez con temor no manifestado, me acompañó siempre”, recuerda Juan Cruz.

Él como usuario “experimentaba las necesidades que no me podía satisfacer el mercado y es por eso que, pasados los 25 años, tomé la decisión de ser uno de los actores en el cambio conceptual en la comercialización de este producto tan apasionante”.

¿Cómo es que se consolidó Rolling Motors?

Comencé vendiendo motos usadas y de baja gama, la atención brindada a los clientes y la responsabilidad con la que nos presentamos al mercado fue el diferencial.

Es evidente que esto fue interpretado por distintas terminales, como para merecer la representación que obtuve a los dos años de haber iniciado, de diferentes marcas, en especial las de alta gama que represento.

¿Qué es el Total Customer Experience que ofrecen en Rolling Motors?

No me gusta definirme como una concesionaria tal y como se las conoce. Rolling Motors es un espacio de motos.

Nosotros llegamos al sector porque nos mueve la pasión por las motocicletas, y nos definimos como un espacio porque no nos limitamos a vender una moto y atenderla en el taller, sino que además ponemos al alcance del motociclista todas las soluciones propias de la actividad.

A esto lo definimos como total customer experience, donde ofrecemos accesorios, indumentaria y customización, tratando de cubrir, todo lo que el futuro usuario desea.

Al respecto es importante destacar el apoyo que hoy tenemos de las marcas referentes, como por ejemplo LS2 y Alpinestars Argentina. También ofrecemos, marcas como Four Stroke y Nine To One que generan modelos en base a requerimientos que nuestros apasionados clientes formulan, desde botas, cascos, camperas y guantes, hasta bolsos, baúles y parabrisas.

¿Es cierto que han sido dentro del sector, la empresa que más rápidamente creció en el mercado?

Sí. Nos iniciamos en Julio del 2012 y en estos pocos años nos hemos convertido en el concesionario Suzuki más importante del país. Hemos abierto una segunda sucursal en el corredor de Avenida Libertador, en el barrio de Nuñez.

Hemos sido uno de los primeros en experimentar con la motorización eléctrica. Nuestro crecimiento exponencial se verificó hasta comienzos del 2018.

Desde entonces, aplicando una sana política administrativa y de compras, estamos manteniéndonos durante la baja del mercado y nos estamos preparando para una pronta reactivación del mismo, en la cual creemos firmemente.

¿Solo venden productos para circulación urbana?

No, nuestra gama de productos cubre también todos los productos OFF Road. Y, además de poder adquirir motocicletas de la más alta gama, nos especializamos también en motocicletas intermedias y en vehículos OFF road destinados a quien quiere movilizarse o divertirse sanamente, a un precio accesible.

¿Qué servicios prestan, además de la venta de motocicletas y vehículos off road?

Nuestra infraestructura de más de 1500 mts² de salón, repartidos entre las dos sucursales, nos permite brindar un servicio rápido y efectivo.

Contamos con un amplio stock de unidades y repuestos originales, además de un taller propio de 200 mts² equipado con scanners y herramientas homologadas por las principales terminales del país y con mano de obra capacitada, que brindan el mejor servicio técnico.

Queremos que con la compra de la moto, el cliente viva una experiencia inolvidable. Por eso contamos con personal altamente capacitado y con plena disposición para poder brindar la mejor atención personalizada.

¿También ofrecen servicio de gestoría y seguros?

Sí, contamos con un Sector de Gestoría que se encarga de la Certificación de Firmas, de los distintos formularios, desde el digital hasta el F12 de verificación, el F 13A de alta de rentas, el F 59C de autorización comerciante habitualista y el alta del impuesto a la patente, que no está incluido.

En cuanto a los seguros, somos agencia oficial de las principales compañías de seguros con beneficios que van desde la reposición 0KM por moto robada, hasta la atención personalizada y trámites en el acto para las diferentes coberturas.

¿Qué garantía brindan?

Los productos que comercializamos cuentan con una garantía mínima de 12 meses hasta 3 años, dependiendo la marca y el modelo. Siempre que se cumpla con los servicios recomendados por el fabricante, nosotros responderemos ante cualquier inconveniente que sufra el vehículo.

Conoce más en www.rollingmotors.com.ar o en su perfil de Instagram.

Para contacto: Av. Libertador 8430, Núñez, CABA. Av. Presidente Perón 3244, San Justo, Buenos Aires. Tel.: (+54 11) 5263 8001. Whatsapp: +5411 2278 4235. Mail: ventas@rollingmotors.com.ar.