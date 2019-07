Joaquín “Pollo” Álvarez: “El buen conductor debe hacer de todo”

Muchachos, ¿no me prestan un caño?”, pregunta correctísimo el muchacho vestido de traje impecable a los obreros del edificio. Sin miedo a ensuciarse, se presta dócil para la foto, con el caño entre las manos, y se pone al hombro, sin que nadie se lo pida, las luces del fotografo mientras recorre las calles de Palermo en busca de locación. “Cero creído. Sabe que las cosas se consiguen trasnpirando la camiseta”, aseguran los que conocen el mundillo de las estrellas fugaces y los estrellados de la farándula. Joaquín “Pollo” Álvarez es de esas raras avis que no creen que la fama se produce por combustión espontánea. Basta seguir su carrera construída ladrillo a ladrillo y sin miedo de arremangarse con tal de construir su Norte en la tele. Hoy está parado en El Trece como conductor de “Nosotros a la mañana”, programa que dejó vacante Fabíán Doman. “Me despierto a las cinco de la mañana para estar al tanto de la actualidad ”, aclara este convencido laburante. Un año de pases vitales, cuando después de una soltería sazonada se despida de su fama de conquistador para jugar en el equipo de los casados, cuando forme familia con la influencer gastronómica Tefi Russo (31) y su hija Bianca (9). Será una boda sin canjes, con milanesas con papas fritas y flan de postre. Un menú tan gauchito y sencillito como él.

Noticias: ¿De dónde le viene el apodo?

“Pollo” Álvarez: Podría ser algo más anecdótico y glamoroso, pero te la debo. Soy el anteúltimo de cinco hermanos, y siempre que estaba con ellos, me decían “Ese es mi pollo”. Era el protegido, pero a la vez hacía los mandados, las macanas, ¡me mandaban al frente!

Noticias: Siempre recuerda su infancia en Mar de Ajó. ¿Cómo fue la vida ahí?

Álvarez: Mi abuela tenía casa e íbamos de vacaciones. Después, por cuestiones laborales de mis viejos, fuimos a vivir allá y pasé mi infancia. Es otra vida. Todo el tiempo el mar, en bici. Pero por salud de mi hermana Victoria, teníamos que viajar seguido a Capital y volvimos. Digo que soy de Mar de Ajó porque lo siento, es mi lugar en el mundo.

Noticias: ¿En qué momento quiso estar en la tele?

Álvarez: De pibe era extrovertido, liero y siempre quise actuar. Estaba en todos los actos del colegio, haciendo de San Martín, de árbol, de lo que sea.

Noticias: ¿Estudió?

Álvarez: Trabajo desde los 14. Nunca me faltó nada pero vengo de una familia laburadora. Mi papá maneja casas rodantes y mi mamá es ama de casa. Quería estudiar actuación, pero había que trabajar.

Noticias: ¿A quíén tenía como ídolo?

Álvarez: A Cabré (Nicolás), quería ser Cabré. Era el inicio de Pol-ka y me divertía. Al principio quería ser actor pero no se dió. Un día probé la conducción y me enamoré.

Noticias: ¿Qué tiene la conducción que le sacó las ganas de actuar?

Álvarez: Me siento cómodo y le encuentro cosas nuevas. Fijate ahora en “Nosotros…”, donde está la responsabilidad de la comunicación, la producción, estar informado. La previa, el durante y el post… todo es mágico. Termino el programa y pienso “¡Faltan 24 horas para el próximo programa!”. Soy un fanático del trabajo.

Noticias: ¿La tele es el medio donde nada más cómodo?

Álvarez: Soy un bicho 100% de tele. Analizo, miro los números, soy adicto al minuto a minuto.

Noticias: ¿Quién sería su “Cabré” de la conducción?

Álvarez: Soy fan de Tinelli y Guido Kaczka. Más allá de su éxito, son todo terreno, donde los ponés funcionan. La cuota de humor es fundamental y son productores de sus programas.

Noticias: Como su ídolo Cabré, venía con fama de depredador, y en vivo y en directo se enamoró de Teffi Russo. ¿Qué lo deslumbró en plena grabación?

Álvarez: Tiene que ver con mi familia. Somos muy familieros y la pareja y los hijos son oro. Venía pisteando pero mi meta era formar una familia. Ese día la vi y flasheé… No pude evitar tirarle onda. Ella se equivocó, no, perdón, se intimidó…

Noticias: Acto fallido porque se vio clarito que le cortó el rostro.

Álvarez: ¡Se puso el chaleco antibalas! Apenas terminó el programa, la llamé para invitarla a cenar. Me congeló un tiempo largo hasta que aceptó. Conocí una persona magnífica, una madre increíble. ¿Viste que las madres son especiales?

Noticias: ¿Qué tienen de especial las madres?

Álvarez: Que me perdonen las que no lo son, pero siento que habla distinto, se emociona distinto. Y no está en los problemas chiquitos ni mirándose el ombligo. Tengo 36, ya está. Era la mujer que quería. Me decías que me revolotean las minas, pero a ella le deben revolotear los pibes… ¡Es una bomba!

Noticias: ¿Cuánto tardó en proponerle casamiento?

Álvarez: Nos conocemos hace dos años y medio y a los seis meses de conocernos formalmente, que llevó un tiempito, le propuse casamiento.

Noticias: ¿Por qué tardó tanto en conocerse formalmente?

Álvarez: Ella estaba reticente. Ella maneja la relación, ¡todo! No tengo problemas en confesar que soy un hombre domado. Igual cada uno conserva sus espacios.

Noticias: ¿Le pica la paternidad?

Álvarez: Sí, mucho y rápido. Quiero ser padre, esperaremos un poco, pero las ganas ya están.

Noticias: Trabajo serio, casamiento. ¿Es el año de la madurez?

Álvarez: (Risas). Ponele. Hay un punto de inflexión. El programa, el casamiento y una campaña grosa que me salió afuera. Me eligieron como la cara de Hugo Boss para Latinoamérica. El año pasado hice una acción para su fragancia y me dijeron que estaban analizando mi perfil para ser el representante argentino, ¡pero quedé como el de Latinoamérica!

Noticias: ¿Cuál es su meta?

Álvarez: Quiero crecer y ser uno de los mejores conductores del país. Quiero que la gente confíe en mí. Si hacés las cosas bien, si sos respetuoso y no vivís en una burbuja, está bien: la consigna es trabajar.

Noticias: ¿A la hora de trabajar, mujeres o varones?

Álvarez: De cualquier sexo, pero que sean los mejores. Si tenés un buen equipo, no perdés nunca.

Noticias: ¿Tiene sus figuritas elegidas?

Álvarez: Tengo mis preferidos pero no te puedo decir nombres. Soy fan de la gente fanática del trabajo. Si lo dejás todo, vamos a andar bien.

Noticias: ¿Quién cocina en casa?

Álvarez: La cocinera. Algo aprendí, pero soy básico, cero gourmet. No soy fan de los restaurantes. Me lleva porque quiere comer rico. Es su ley, como para mí tomar mate. Pero ella no toma mate. Nos complementamos…

Noticias: ¿Qué tienen en común y qué nada que ver?

Álvarez: En común, casi todo. Diferentes, el orden. Ella es Marie Kondo y yo, Atila; si dejo algo tirado, me mata. Me gusta el fútbol y las carreras y ella pasa. ¡Y no toma alcohol!

Noticias: ¿Tuvo algún temita con una ex?

Álvarez: Cero. A Tefi le conté todo porque si íbamos a un evento, quería que supiera quien la saludaba o con quién se cruzaba.

Noticias: ¿Con todas terminó bien o quedó alguna con ganas de acuchillarlo?

Álvarez: Que yo sepa no. El 98% de las veces terminó bien, dejemos el 2% para alguna que no me di cuenta. No creo que corra sangre…

Gabriela Picasso