Cruceros Marpatag: experiencias tan únicas como extraordinarias

Glaciares Gourmet (la excursión más elegida de El Calafate, con salidas durante todo el año), a bordo del flamante Crucero María Turquesa, con su programa full day recorre los maravillosos y más emblemáticos glaciares del Parque Nacional.

Una propuesta de Lunch Box Gourmet deleita a los pasajeros en la categoría Classic, para las dos primeras cubiertas con capacidad para 180 pasajeros que además cuenta con un sector exclusivo y especialmente ambientado para niños.

Un exquisito menú de varios pasos especialmente diseñado por su chef, acompañado por los mejores vinos de la región, son protagonistas indiscutidos de la cabina Premium con capacidad para 16 pasajeros.

Un desembarco opcional en una deslumbrante bahía que se adentra en el bosqueandino patagónico le aporta un marco muy especial a esta propuesta tan única como sus viajeros.

The Spirits of the Glacieres (El Espíritu de los Glaciares), un programa Premium de tres días y dos noches con salidas programadas durante el año, a bordo del exclusivo Crucero Santa Cruz, diseñado especialmente para esta expedición, con capacidad para 40 pasajeros acomodados en 20 lujosas y panorámicas cabinas dobles con baño privado y una suite de categoría superior con el

más alto confort.

Restaurante, biblioteca, Living & Bar son parte destacada de esta embarcación boutique que recorre los principales y milenarios glaciares como el gran Spegazzini (con un frente de 135 metros de altura) o el impactante y majestuoso Perito Moreno (en constante avance) con sus rupturas que son un espectáculo incomparable en sí mismo, entre otros glaciares y sitios muy singulares a través de cinco diferentes desembarcos donde muy pocos viajeros han estado antes.

Conociendo parte de la maravillosa historia de los primeros pobladores de una de las regiones mas enigmáticas, australes e inexploradas del mundo.

Desembarcos, travesías, vistas panorámicas, alta cocina, el más alto confort y servicio, sitios únicos en el mundo, siempre acompañados por expertos guías (español-inglés) completan estas dos propuestas que dejan una profunda huella en quienes se animen a disfrutarlas.

Conoce más sobre ellos ingresando en www.crucerosmarpatag.com.

Para contacto: glaciares@crucerosmarpatag.com.