LS Travel, una experiencia de disfrute y calidad asegurada

Marcada tendencia de los viajeros la de buscar destinos turísticos que son mucho más que un buen set de fotos para compartir. Es por eso que en los últimos 23 años, LS Travel Group brinda la mejor oferta turística en el sur argentino, más precisamente en Bariloche.

Allí, y bajo el nombre de “Trip To The Patagonia”, ofrece experiencias de viajes para todos los gustos y durante todo el año. Pero no solo esta prestigiosa agencia turística se extiende hasta nuestras propias latitudes.

“LS Travel está también en Puerto Varas, Chile, para los circuitos combinados entre ambos países con una variada gama de excursiones y actividades que se integran a través del Cruce Trasandino Cordillerano”.

“El mismo es un producto propio pasando por dos parques nacionales, Puyehue del lado chileno y Nahuel Huapi del lado argentino, con maravillosas vistas de la Cordillera de Los Andes, selva Valdiviana, estepa, lagos y cultura local”, afirma Betina, una de las personas al frente de la agencia.

No conformes con su expansión a nivel internacional, la agencia sigue abriendo sus puertas en el interior del país. “Nuestro despegue fue en Rosario gracias al turismo corporativo”.

“Dicho crecimiento lo trasladamos a la ciudad de Bariloche que hoy en día está en crecimiento, con convenciones y reuniones de nivel mundial”, destacaron.

En cualquiera de estos destinos la agencia cuenta con un equipo de colaboradores al servicio del viajero para asesorar, asistir y atender desde la primera consulta hasta coordinar cada detalle de la estadía.

Una de nuestras mayores atracciones es el Cerro Catedral, aquí convergen experimentados del esquí y snowboard con los principiantes en esta actividad que van a tomar su primer clase con el paquete “bautismo”. “Nuestro sello distintivo es ofrecer diversión para familias, parejas y grupos de amigos”, ahondó.

¿Cuáles son sus paseos más recomendados?

Uno de los más bellos es Piedras Blancas, ubicado en la ladera este del cerro Otto. Es un complejo de culipatín que cuenta con 5 pistas en descenso con curvas y algunas de ellas con una extensión de 1 kilómetro de largo.

Esta actividad se puede realizar desde los 5 años mientras que los menores de 2 a 4 años juegan en un área denominada pista infantil. Luego tenemos el Centro de Esquí Nórdico con actividades diurnas y

nocturnas.

El servicio de este lugar incluye manejar cuatriciclos con orugas en un sendero por el bosque o caminar con raquetas hasta un mirador del lago Gutiérrez.

Allí es el único lugar donde podremos realizar esquí Nórdico, el cual es responsable del comienzo del esquí alpino actual. Estas pistas son en planos con leves pendientes ascendentes y descendentes.

“Otro paseo que surgió el año pasado es Nieve al Límite. En el cual se llegara al Paso Cardenal Samore , en plena cordillera con la imagen del Hito de Argentina- Chile estaremos inmersos en el Bosque patagónico disfrutando de actividades en la nieve , culipatin , juegos y caminatas, una diversión asegurada con una cantidad de nieve durante todo el invierno”.

En el portal de la agencia, www.triptopatagonia.com, se encuentra toda la información.

Para contacto: Oficina Mitre 83 local 7 final de galería.