Arq. Alejandro Papaleo: arquitectura viva

Por gusto, por comodidad y porque muchos clientes también se lo requerían, el arquitecto Alejandro Andrés Papaleo se encarga de todas las tareas proyectando, dirigiendo, gestionando y administrando las obras que encara.

“Muchos clientes que necesitan y/o desean sólo de disfrutar del avance de su proyecto sin tener que preocuparse por cuestiones técnicas o de diferencias habituales entre las distintas personas que intervienen en la ejecución del proyecto fueron llevándome a esta forma de trabajar”, aclara Alejandro.

Además asegura que “de esta manera sus dudas e inquietudes normales en el proceso de una vivienda son escuchadas, atendidas y resueltas a través de una sola persona”.

¿Hubo un punto de inflexión en su carrera?

Como todos, cuando apenas nos recibimos tenemos que tomar decisiones importantes. Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes empresas constructoras, pero aun sabiendo que las dificultades de ser independiente eran mayores, no dude en hacerlo.

En lo que se refiere a mi historia personal, tengo que admitir que mi pasión por la Arquitectura surgió a mediados de mis estudios, los cuales inicié y finalicé en la Universidad Católica de Santa Fe.

Me gustaría no dejar de nombrar al arquitecto Ricardo Rocchetti quien fue ese punto de inflexión en mi carrera. No sólo decidí continuar, sino fue él quien me enseño a ver la Arquitectura de una manera más simple, lógica y, sobre todo, a saber identificar la importancia de los diferentes espacios y la articulación de los mismos con el todo de una manera integral.

¿Qué tiene en cuenta al momento de proyectar una vivienda?

Un reloj, por más lindo que sea, si no me da la hora correctamente, no me sirve. Esto es lo que siento y pienso a la hora de proyectar una vivienda.

Escucho lo que necesitan y desean los clientes para buscar la mejor manera de resolver el proyecto. Me gusta pensar la arquitectura desde el adentro. Desde aquellos espacios que más vida adquieren, no sólo por el uso, sino también por la predisposición que generan en los que la vivencian.

Luego, y no menos importante, es el papel de los espacios intermedios; galerías, balcones, terrazas, los espacios que articulan el interior con el exterior y que son necesarios funcionalmente por aspectos de orientación y climatológicos.

Estos espacios definen, a mi criterio, esa arquitectura viva que se siente, que se disfruta y que celebra la comunión de la misma con el entorno natural.

¿Hay algún estilo arquitectónico que lo defina?

No me identifico con un estilo determinado, pero sí con un sistema constructivo. Coincidimos con todos mis clientes en este aspecto funcional sin dejar de darle al diseño la importancia que se merece.

¿Cuáles son los proyectos a futuro?

Si bien he proyectado y dirigido obras de arquitectura comercial y también, aunque en menor medida, edificios de viviendas, el objetivo es seguir trabajando en viviendas unifamiliares buscando resolver puntos conflictivos en lo que se refiere a la construcción y potenciando aquellos aspectos que más valoran quienes la viven.

Mi búsqueda siempre está orientada al equilibrio entre las necesidades del comitente, las convicciones e ideas de quien proyecta y el entorno que, bien interpretado, nos regala aquella intangible sensación de bienestar.

Y todo esto es posible gracias a quienes ejecutan los proyectos: capataces, oficiales, albañiles y todos aquellos que intervienen en lo que para mí es lo más importante: materializar una idea. Sin ellos, no sería posible.

