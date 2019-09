Matías Marchetti: nutrición, una cuestión de peso

Un método holístico que contempla el involucramiento familiar para ser sanos de cuerpo y mente toda la vida.

¿Desde cuándo te interesaste en el tema nutrición?

Llegué a la nutrición por una necesidad personal, ya que desde muy joven a los once años, tuve que empezar el gimnasio por sobrepeso. Para colmo, me tocó un profesor que en vez de ayudarme, me ponía trabas y hacía bullying. Desde esa experiencia entendí, que iba a cambiar el paradigma.

¿Por ello es que considerás tan importante la nutrición en niños y adolescentes?

Claro. Primero y principal lo ideal es que el grupo familiar entero tenga una entrevista con el nutricionista, porque aunque comer sea lo más básico, eso es muy distinto a nutrirse en cada etapa de la vida.

¿Recomendás la actividad física para acompañar una buena alimentación en esta edad tan importante?

Sí, siempre y cuando sea por deporte y diversión, lejos de la presión social de competir por mero exitismo. La actividad física es fundamental para el desarrollo no sólo físico, en su más primitiva expresión funcional, (en fuerza, flexibilidad, resistencia), sino además, para fomentar la autoestima y el autoconocimiento del propio cuerpo.

También es una forma de vincularse con pares y canalizar toda la ansiedad que se vive en esta sociedad.

¿Es muy importante la participación de los padres en el cuidado de estos temas?

Es muy poderoso trasmitir lo que uno siente que le hace bien a su hijo con el ejemplo, aquello del famoso efecto cascada de padres a hijos.

Es decir, uno puede tener los mejores argumentos para ofrecer en el plato brócoli, pero si acompaña a esa acción con un gesto de rechazo mientras el chico come, el niño rápidamente interpreta esos mensajes paralingüísticos con aprehensión.

Por el contrario, si se integra como una actividad familiar en donde todos participan en las compras y prueban juntos sabores nuevos disfrutando el espacio de cariño en familia, la comida pasa a ser otra forma de amor, que alimenta el cuerpo y alma.

